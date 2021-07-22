Конек-горбунок 10 Алекс Кульманов

22.07.2021, 21:03

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Самое интересное в Су-75 – это заявленная цена.

Пока во всём мире в связи с ковидом отменяют авиасалоны, в России своя атмосфера. Несмотря на третью волну эпидемии и рост числа заражённых и умерших, было принято решение о проведении международного авиакосмического салона МАКС-2021.

Без преувеличения, главным событием МАКС-2021 стало представление прототипа лёгкого истребителя пятого поколения "Checkmate" или Су-75. Ещё пару недель назад никто и не подозревал о серьёзности данной разработки. Ходили лишь противоречивые слухи. Но 20 июля разработчики при неплохой пиар-кампании продемонстрировали миру свой продукт.

Пиар-кампания получилась занятная. За неделю до шоу Су-75 демонстративно прокатили по рулёжкам МАКСа в чехлах, продемонстрировав, что изделие существует не только на чертежах. Одновременно с этим, был выпущен ролик, где продемонстрировали силуэт машины, заявили про некий "Checkmate", переворачивание досок и жирно намекнули на экспортную направленность новой разработки.

На выходных в сеть был слит короткий видеоролик с изображением нового самолёта сбоку в выставочном павильоне. Был это контролируемый слив или кто-то попытался подзаработать на эксклюзиве – неизвестно. Стоит отметить, что если кадры были выложены в сеть кем-то из работников – меры безопасности и секретности соблюдаются не очень хорошо.

Во вторник 20 июля прототип был представлен официально. Однодвигательная многоцелевая машина с хорошим комплексом электроники. Заявлено, что самолёт будет иметь радиолокационную станцию с современной активной фазированной антенной решёткой, оптический обзор во все стороны, станции радиотехнической разведки и постановки помех. Максимальную скорость обещают до 2 Махов, а дальность полёта на внутренних баках – до 3000 км. Занятно, что так и не была озвучена масса самолёта, при этом была заявлена максимальная боевая нагрузка в 7400 кг. Здесь появляется простор для размышлений. Навскидку можно предположить, что масса пустого Су-75 будет около 10 тонн, а максимальная взлётная – около 20 тонн. 7400 кг боевой нагрузки Су-75 сможет нести только на малую дальность. Проблема – в двигателе. Имеющиеся в России двигатели семейства АЛ-41Ф имеют максимальную тягу на форсаже около 15 тонн. При этом они не рассчитаны на сверхзвуковые крейсерские режимы. Характерно, что у Су-75 подобных режимов не объявлено. Заявляется, что у Су-75 будут самые вместительные в классе отсеки вооружения, в которые будет помещаться до пяти ракет воздух-воздух различной дальности. Также предполагается, что системы связи и обмена информации позволят объединяться в группу с беспилотными машинами и автоматически обнаруживать и распределять угрозы.

Поначалу до официального представления прошли слухи, что возможен вариант вертикального взлёта и посадки. Представленная конфигурация с носовым воздухозаборником и отсеками вооружения по бокам от него ясно демонстрирует, что "вертикалки" не будет. Су-75 выглядит исключительно сухопутным самолётом. Сравнивая его с F-35, нельзя сказать, что это ошибка. Американская попытка создать три самолёта в одном привела к значительным сложностям и компромиссам. Российский подход, вероятно, позволит сэкономить немало средств. В то же время, в России зачем-то предполагается двухместная версия Су-75. В современных условиях второй пилот – это, как правило, оператор вооружения и БПЛА. НАТО отказалось от второго пилота на истребителях пятого поколения, заменив его компьютерными комплексами. В России, похоже, не ожидают таких же возможностей от отечественной электроники и добавляют в контур управления второго человека.

Пожалуй, самое интересное в Су-75 – это заявленная цена. Объявлено, что лёгкий истребитель будет стоить от 25 до 30 млн. долларов за штуку. Также на презентации заявили, что цена эксплуатации будет в разы меньше, чем у американского F-35 и находиться на уровне шведского истребителя четвёртого поколения "Гриппен". Предполагается, что стоимость часа полёта составит менее 10.000 долларов, что очень дёшево для пятого поколения.

Изначально заявляется создание автоматизированной системы логистической поддержки под названием "Матрёшка", которая будет обеспечивать обучение персонала, планировать техническое обслуживание бортов и поставлять комплектующие. "Матрёшка" должна снизить стоимость послепродажного обслуживания, повысить эффективность и поднять уровень боевой готовности парка.

За пиар-кампанией стоят реальные события. Россия давным-давно отказалась от однодвигательных боевых самолётов, мотивируя это тем, что два двигателя – это гораздо надёжнее. Известны старые заявления конструкторов Миг-29, что этот самолёт в своё время пришлось делать двухдвигательным, так как не нашлось одиночного двигателя достаточной мощности и надёжности. При этом однодвигательные американские F-16 и F-35 имеют несколько десятилетий истории успешной эксплуатации. Российским машинам ещё предстоит завоёвывать соответствующую репутацию. Получится ли – большой вопрос.

При этом сама концепция лёгкого однодвигательного истребителя неплоха. России действительно не хватает подобной машины на вооружении. На экспорте машина со стоимостью в 30 млн. долларов тоже имеет шанс на успех. Сегодня истребители предыдущего поколения стоят в 2-3 раза дороже. Другой вопрос, удастся ли удержаться хотя бы в пределах 50 млн. долларов за самолёт, и насколько качественное оборудование получит покупатель.

В то же время, экспортный потенциал Су-75 ограничен традиционным списком стран, которые не могут ничего приобрести у НАТО. Не стоит на месте и Китай, который активно развивает собственное авиастроение и предлагает свою продукцию на мировых рынках. Так что даже при привлекательной низкой цене конкурентная борьба останется очень жёсткой. Многие клиенты, которые могут закупаться и в России, и в НАТО, предпочтут уже проверенный в боях и обкатанный в эксплуатации F-35 с его дорогой, но лучшей электроникой.

Не на стороне России и смелые заявления о послепродажной эксплуатации и автоматических логистических системах. Российский постпродажный сервис никогда не славился высоким качеством. Регулярно гремят скандалы с Индией о плохом обслуживании купленных у России боевых самолётов Послепродажное обслуживание Суперджетов продемонстрировало, что в гражданском секторе Россия не способна предоставить адекватный сервис. Есть и пример США, где автоматическая логистическая система ALIS для истребителей F-35 была признана неудовлетворительной. Получится ли у РФ на фоне США? Вопрос риторический.

Показательным моментом с Су-75 стало отсутствие сообщений о том, что кто-то из заказчиков заинтересовался машиной. Безусловно, любопытство к новому самолёту есть. Но переговоров о возможном приобретении нет. Впервые самолёт взлетит только через несколько лет. Будет ли это очередная картонная потёмкинская деревня ради сиюминутного пиара или же из чёрненького конька-горбунка получится полноценная боевая машина – покажет только время.

Алекс Кульманов

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