Жена Алексея Кудина: Я буду доставать своего супруга из тюрьмы и очень скоро мы с ним увидимся 4 22.07.2021, 21:11

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Сегодня белорусского бойца экстрадировали из РФ в Беларусь.

Супруга беларусского бойца Алексея Кудина Татьяна поделилась мнением об экстрадиции ее мужа в Беларусь.

«Я увидела из новостей, что Леша в СИЗО №1. Мне главное, чтобы он был в порядке. Опасения были, но, конечно, надежда все-таки… Ведь мы получили правило 39-е. Оно распустило мои крылья. Но все равно опасались, потому что был вопрос, что Россия может не послушать.

Конечно, это была победа в юридическом контексте. Но интуиция… Я ее не озвучивала, потому что как обычно говорят про мысли в космос… Но у меня было опасение. К сожалению, они подтвердились. Мы ждали, что его выпустят до 00 часов 00 минут. По законодательству они не имели права держать больше, чем полгода. И они истекали 21 июля. Но этого не произошло. Мы видели, как автозак выезжал в сопровождении буса с мигалками. Это было часов в 8 вечера. Мы предположили, что это был Леша.

Мы держали постоянно руку на пульсе. Было процентов 95, что 21 числа мы с ним увидимся. Но что-то пошло не так.

После жалобы суд назначили через 7 или 8 дней. Так не делается. В основном делается через месяц, т.е первые слушания. В Московском областном суде нам было назначено через месяц и проходило оно где-то через 25 дней. А тут нам назначили за несколько дней буквально и за день до его выхода. То есть все это очень странно. И явно это не совпадение.

У меня в Беларуси дети. Я не могу их оставить там, естественно. Я поеду туда и будем пробовать его вытаскивать (на этих словах Татьяна расплакалась – прим.).

Что можно сказать? Я буду держаться. Я буду доставать своего супруга из тюрьмы и очень скоро мы с ним увидимся. Как и многие семьи, люди из которых незаконно осуждены и посажены в тюрьмы. Я одна из многих. К сожалению», – сказала Татьяна в эфире Белсата.

Сегодня генпрокуратура Беларуси сообщила о том, что генпрокуратура России удовлетворила их просьбу о выдаче Алексея Кудина.

Сегодня сообщалось, что Кудин находится в СИЗО №1 в Минске.

Несмотря на то, что 21 июля Европейский суд по правам человека запретил экстрадицию Кудина, апелляционный суд Москвы оставил в силе решение выдать спортсмена Беларуси.

По словам адвоката, Кудина уже днем не было в СИЗО Зеленограда. Сегодня утром стало известно, что бойца тайно вывезли из России в Беларусь.

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