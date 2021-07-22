«Потоку» обозначили берега Максим Блант

22.07.2021, 22:17

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Почему «Газпрому» радоваться рано.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в США достигла компромисса с американским президентом Джо Байденом по вопросу газопроводе "Северный поток – 2". Поздно вечером в среду стороны выступили с совместным заявлением, суть которого заключается в том, что США не будут препятствовать достройке и вводу трубы в эксплуатацию, хотя и сохраняют за собой право ввести санкции в будущем, если Россия попытается использовать энергоносители как оружие, или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины и других стран. Берлин взял на себя обязательства в этом случае также противодействовать агрессивным действиям России как на национальном, так и на общеевропейском уровне. Кроме того, Германия обязуется "использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги" для продления соглашения о транзите российского газа через территорию Украины на срок до 10 лет.

Еще один важный пункт достигнутого соглашения: Германия создаст и будет управлять "зеленым" фондом для Украины, который должен поддержать энергетический переход этой страны. Вашингтон и Берлин намерены привлечь в этот фонд инвестиции в размере как минимум 1 миллиарда долларов. Только Германия внесет в него не менее 175 миллионов долларов.

На первый взгляд, новость для экспортной монополии России – компании "Газпром" – однозначно позитивная. Как минимум появляется шанс хоть когда-нибудь окупить многомиллиардные вложения в очередную проложенную по дну моря трубу. Кремль на радостях разразился заявлениями о том, что никогда не использовал газовый вентиль в качестве "энергетического оружия" против кого бы то ни было и не собирается использовать его впредь. Что никогда никакой агрессии в отношении Украины или кого-то еще со стороны России не было, не было никаких "вредоносных действий" в отношении других стран. Что же до продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите газа через территорию Украины, то это, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, "исключительно вопрос экономической целесообразности и рентабельности".

Впрочем, позиция Москвы по данному вопросу мало кого интересует. Судьба второй ветки "Северного потока" и условия, на которых "Газпром" сможет поставлять по ней газ в Германию, решалась без участия России. Путина просто поставили перед фактом: правила теперь такие. Если готов им следовать – зарабатывай. Шаг влево, шаг вправо – "вентиль" есть не только на российской стороне, а независимые поставщики с удовольствием поделят российскую долю европейского рынка.

Такого рода сделка между Вашингтоном и Берлином, на мой взгляд, гораздо эффективнее новых американских санкций или других попыток остановить запуск газопровода. В нынешних обстоятельствах у Кремля появляется выбор между достижением туманных "геостратегических" целей, в чем бы они ни состояли, и получением совершенно конкретных миллиардов долларов за экспорт газа в Германию по новой трубе.

Надежд на то, что Германия будет закрывать глаза на кремлевские "пакости" в отношении соседей, практически нет. Сделка Меркель и Байдена подверглась серьезной критике как в США, так и в Европе. Американская деловая пресса и ряд конгрессменов, в том числе и представители Демократической партии, усмотрели в отказе от немедленных санкций "победу Путина". Так что нынешнему американскому президенту в ближайшие месяцы придется доказывать, что это не было "проявлением слабости".

Еще сложнее придется Германии, которая фактически взяла на себя ответственность на непредсказуемую российскую внешнюю политику. В Брюсселе уже заявили, что газопровод "Северный поток – 2" между Россией и Германией не представляет "общих интересов ЕС". Кроме того, Еврокомиссия приветствовала обязательство Германии следовать "духу и букве законов ЕС в области энергетики" с учетом усилий ЕС по достижению большей энергетической независимости от России. В последнем заявлении содержится недвусмысленный намек на то, что общеевропейские власти при желании в состоянии найти собственные рычаги принуждения России к игре по правилам. Достаточно вспомнить, что всего неделю назад Европейский суд юстиции поддержал позицию Польши с требованием ограничить на 50 процентов мощность газопровода OPAL, который соединяет газопровод "Северный поток" с европейской газотранспортной системой. И это судебное решение полностью соответствовало "духу и букве законов ЕС в области энергетики", которые предписывают обеспечивать независимость европейской инфраструктуры от любых монопольных поставщиков.

В результате "Газпром" ставят перед непростым выбором. Если газовая монополия соглашается на продление транзита через территорию Украины, вторая ветка газопровода, проложенная по дну Балтийского моря, окажется сильно недогруженной и сроки ее окупаемости начинают теряться в далеком будущем. Отказ от прокачки газа через Украину и вовсе ставит под вопрос использование газопровода. Равно как и любые действия Кремля, которые в США или Европе сочтут проявлением агрессии, причем не только по отношению к Украине.

Наконец, обращает на себя внимание обязательство Германии создать фонд, деятельность которого будет направлена на "энергетический переход" Украины. Это, пожалуй, самый действенный, если не единственный способ постепенно добиться энергетической независимости Украины. Свою программу радикального снижения выбросов к 2035 году Евросоюз принял. И для российских экспортеров энергоносителей последствия этого решения в долгосрочном плане перевешивают любые плюсы от запуска "Северного потока – 2".

Максим Блант, svoboda.org

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