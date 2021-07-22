Regnum: Действия Лукашенко угрожают национальным интересам России 2 22.07.2021, 22:44

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Как долго РФ должна терпеть бардак на «дырявой» государственной границе Беларуси?

Особенности созданного Александром Лукашенко «рыночного социализма» находят всё меньше сторонников как среди белорусских граждан, так и среди уроженцев разрушенных войнами стран Азии и Африки. Служба охраны государственной границы Литовской Республики сообщила 22 июля о задержании за минувшие сутки 110 нелегальных мигрантов, прибывших из Беларуси, пишет российское пропагандистское издание Regnum.

Из числа задержанных 92 оказались гражданами Ирака. С начала нынешнего года литовские пограничники задержали нелегальных мигрантов в 29 раз больше, чем в 2020 году. Правительство балтийской республики объявило «экстремальную ситуацию» из-за потока нелегалов с территории восточной соседки.

Госпогранкомитет Беларуси не комментирует обстоятельства, при которых государственная граница двух республик превратилась в проходной двор для граждан третьих стран. Ранее глава белорусского ведомства генерал-лейтенант Анатолий Лаппо заверял общественность, своих подчиненных и начальство в том, что государственная граница Беларуси надежно охраняется.

Лаппо регулярно получал от Лукашенко награды за якобы хорошую работу ГПК. Содержание генерала со свитой обходится белорусским налогоплательщикам в круглую сумму. И не только белорусским: погранведомство постсоветской республики регулярно снабжалось зарубежной помощью, в том числе и из Евросоюза.

«Несмотря на сложность международной обстановки, нашей основной задачей остается надежная охрана государственной границы. И каждый из нас профессионал, который вносит серьезный вклад в общее дело», — заверял Лаппо в своем майском выступлении.

Факты, однако, свидетельствуют об обратном. В марте председатель КГБ Беларуси Иван Тертель выступил по государственному телевидению с таким заявлением: «Мы видим, что с территории Украины большие партии — огромные партии оружия на нашу территорию доставлялись для последующего использования в целях дестабилизации ситуации».

Госпогранкомитет Беларуси демонстрирует неспособность реализовать свои основные задачи и функции. Нелегалы толпами переходят из Беларуси в Литву. Лукашенко и его пропагандисты анонсировали скорое прибытие в Евросоюз вооружённых исламистов. Вооружать их, видимо, будут не перед рейсом Багдад — Минск, а чуть позже.

В связи с этим возникают закономерные вопросы: 1) не слишком ли много дармоедов одето в униформу белорусских пограничников? 2) соответствуют ли занимаемым должностям генералы и полковники лукашенковского производства? 3) как долго Российская Федерация должна терпеть бардак на «дырявой» государственной границе Беларуси — части общей границы «союзного государства» России и Беларуси?

Гостаможкомитет Беларуси тоже резко перестал выявлять нарушения закона на границе с Литвой. Белорусские пограничники усиленно не замечают караваны нелегалов, а белорусские таможенники внезапно ослепли до такой степени, что даже на купленных за средства ЕС новейших рентгеновских установках не видят партии сигарет на миллионы евро. Ещё недавно они успешно находили лишний килограмм еды в колёсах, огнетушителях и прочих укромных местах белорусских автомобилей, возвращавшихся из приграничных городов Литвы, Польши и Украины.

Согласно сообщению литовской таможни, 12 июля на посту «Райгард» среди ввезенных из Беларуси пиломатериалов была выявлена крупная партия сигарет — «более полумиллиона пачек (на сумму около 2 млн евро)». Спустя три дня, 15 июля, литовские таможенники отчитались о конфискации белорусской контрабандной табачной продукции на миллион евро (300 тысяч пачек сигарет).

Наверное, это случайное стечение обстоятельств, однако заброски из Беларуси в Литву крупных партий контрабанды и нелегалов внезапно начались с 2021 года. Видимо, они попросту совпали с введением Евросоюзом санкций в отношении белорусских чиновников, силовиков, госпредприятий и приближённых к правящей «Семье» «неолигархов». Причины санкций понятны: фальсификация президентских выборов в Беларуси, жестокое подавление протестных манифестаций, преследование инакомыслящих, фактически вывод за пределы правового поля обслуживающих Лукашенко убийц и заплечных дел мастеров, профессиональных лжецов и прочей камарильи.

Сидящие на шее белорусских налогоплательщиков мастера глубоко лизнуть хозяину и побросаться дерьмом в его врагов, наверное, знают ответ на простой, закономерный и злободневный вопрос: почему даже иракцы не хотят оставаться и жить в Беларуси, но всеми неправдами готовы бежать в соседнюю Литву? Очевидно, мотивация бежать дальше на Запад у уроженцев разоренных войнами и кризисами граждан стран третьего мира та же, что и у граждан Беларуси, тоже не желающих оставаться в краю лукашенковского «рыночного социализма». Причем бегут, судя по хронологии событий, даже после показанного по лживому белорусскому гостелевидению триллера о якобы расстреле литовскими пограничниками выдворяемых обратно в Беларуси иракских нелегалов.

Видимо, за последнее время ситуация в Беларуси настолько ухудшилась, что желающих насладиться «стабильностью» и прочими прелестями «сильной и процветающей Беларуси» скоро придётся импортировать, как египетскую картошку.

Об ухудшении гуманитарной обстановки в Беларуси в один голос твердят Совет по правам человека ООН, Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также многие другие международные организации. Политически мотивированные произвольные задержания и аресты, облавы и обыски, убийства и пытки, увольнения и разорение бизнесов — всё это отражено в докладах, обзорах, многочисленных публикациях СМИ.

Государственный терроризм в Беларуси набирает обороты. Цель понятна: «пересажать» и «выдавить» за пределы максимум недовольных лукашенковским раем, чтобы с оставшимся бесправным и запуганным «народцем» делать всё, что угодно держащемуся за трон посиневшими пальцами. Ради сохранения неограниченной власти одного гражданина уничтожается не только репутация белорусских госструктур, но само государство, а это уже угроза национальным интересам России.

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