Экономист — белорусам: До дефолта недалеко, держите деньги при себе 8 23.07.2021, 7:33

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Над экономикой нависла тень масштабного кризиса.

21 июля в Беларуси увеличилась ставка рефинансирования. Ставка выросла сразу на 0,75%: с 8,5% до 9,25%. Это уже второй скачек за этот год.

Сайт Charter97.org спросил экономиста и публициста Льва Марголина, с чем может быть связано это повышение:

– Это нормальный ход Национального банка для того, чтобы каким-то образом помочь сдержать инфляцию. Когда растет инфляция, то должны становиться дороже деньги. Я думаю, что до конца года мы увидим еще повышение ставки рефинансирования, а может, и не одно.

– Какими могут быть последствия повышения для ставки для юридических лиц и обычных граждан?

– И для юридических лиц, и для граждан последствие будет одно – людям, которые захотят взять кредит в банке, придется брать его под более высокий процент.

– После введения секторальных санкций и санкций США против белорусской нефтехимии иссякают источники валютных поступлений в страну. При этом население ускорило вывод валюты из банков: валютные депозиты в текущем году сжались до минимальных отметок за последнее пятилетие. К чему это может привести? Будем ли мы снова покупать валюту по паспортам или повторится ситуация 2011 года с очередями в обменники и резкой разницей официального и реального курса рубля?

– Понятно одно, если валюты становится меньше в стране, то она, как и любой товар, становится дороже. Курс доллара и евро будет расти. Как на это отреагирует Нацбанк, прогнозировать сложно. Ему даны все законные возможности предпринимать шаги, которые он сочтет нужными. В том числе и по ограничению продаж валют. Вполне может быть, что и по паспортам будем покупать валюту.

Что касается каких-то других шагов, то я думаю, что наш Нацбанк накопил достаточно значительный опыт за последние 10 лет и прекрасно представляет, к чему могут привести какие-то неосторожные шаги, например, параллельные курсы для разных покупателей, продавцов и так далее.

– С 9 июля Нацбанк Беларуси получил право при «угрозе национальной безопасности» запретить продажу и покупку валюты или ввести налог на нее и конфисковать доллары и евро со счетов юридических лиц, конвертируя их в белорусские рубли. К чему это может привести? Что может быть с валютными и рублевыми сбережениями граждан?

– Если власти постоянно заводят разговор о том, что мы находимся на пороге какой-то третьей мировой войны и все только и смотрят, как бы у нас отхватить Гродненскую область или что-то еще, то соответственно и права Нацбанку дают полномочия, которые могли быть при чрезвычайном или военном положении.

Люди, которые относятся с осторожностью к своим сбережениям, стараются избегать срочных вкладов, ограничиваясь текущими или вообще изымают валюту из банков. Тут, как говорится, каждый рискует сам за себя. Есть люди, которые готовы рисковать, так как рассчитывают на высокий процент, а есть те, кто не готов рисковать. Сегодня процент по валютным вкладам достаточно высокий, он увеличился за последние месяцы. Кое-кого это стимулирует, хотя умные люди говорят, что с государством в азартные игры играть не стоит.

– Инфляция в Беларуси достигла шокирующих значений. Эксперты отмечают, что рост цен идет и в долларовом эквиваленте. Что будет с реальными доходами белорусов? Возможна ли гиперинфляция, как в 1990-х?

– Когда вы говорите о шокирующих темпах роста инфляции, то я как раз и вспоминаю о 90-х годах, 2000-х, 2011 годе, потому что для нас, которые прошли двузначные и трехзначные темпы, 10% инфляции в годовом исчислении еще пока не страшно. Тем не менее я надеюсь, что Нацбанк, от которого в принципе зависит если не все, то очень многое в раскрутке инфляции, все-таки чему-то научился и не станет предпринимать таких шагов, которые бы привели к гиперинфляции.

Хотя мы понимаем, что если такое решение где-то на верхних этажах власти будет принято, то Нацбанк, к сожалению, не имеет законных рычагов противостоять исполнительной власти. Если власть захочет включить печатный станок, чтобы обеспечить государственные предприятия, невзирая на то, что это может привести к раскрутке инфляции, то он будет включен. К сожалению, решения у нас принимает только один человек.

– Экспорт товаров составил за последние пять месяцев 14,5 млрд USD, а импорт — 15,6 млрд USD. Превышение импорта над экспортом значит, что в торговле образовалась «дыра» — отрицательное сальдо. Что это означает для экономики? Какие последствия это может вызвать?

– Это не в торговле, а в бюджете или валютном балансе государства, потому что торговля по-любому покупает импортные товары при наличии валюты.

К чему это может привести? Конечно, власти постараются эту дыру закрыть. Я не владею последними цифрами, но у нас обычно сальдо услуг положительное, а товаров отрицательное, то есть мы импортируем всегда больше, чем продаем. Возможно, удастся сбалансировать, а если нет, то это приведет к дальнейшему сокращению валютных резервов.

В итоге это придет к сокращению импорта, потому что те, кто поставляет свои товары в Беларусь, внимательно следят за валютными запасами. Это как бы гарант того, что их товары будут оплачивать. Бывает, что белорусских покупателей переводят на предварительную оплату, а это, в общем-то, не характерно для мировой торговли.

– Многие независимые эксперты считают, что экономика вступает в кризис, каких в Беларуси еще не было. Называются два важных фактора: резко сокращаются источники валютных поступлений в страну и золотовалютные резервы Беларуси находятся на низком уровне. Как вы оцениваете масштабы кризиса в Беларуси? Как может усугубиться ситуация, если режим и дальше будет идти по пути конфронтации с Западом?

– Я бы сказал, что пока какого-то масштабного кризиса нет. Есть угрозы масштабного кризиса, это да. Как он будет разворачиваться, какие меры будет принимать государство, что удастся выпросить или выбить из Российской Федерации, мы не знаем. Не зря же Лукашенко уже три раза в этом году ездил в Россию. Там уже какие-то обмолвки слышны, что помогут Беларуси в связи с санкциями, налоговым маневром и так далее. От этого будет зависеть очень многое.

Конечно, если ситуация в экономике останется такой же, как сейчас, и с Западом не будет никакой разрядки, а также Россия не возьмет весь груз на себя, то ситуация будет очень серьезной. Действительно, валютные резервы будут таять, а обслуживать внешний долг нужно. Тут, как говорится, недалеко и до дефолта.

– Можете рассказать нашим читателям, как лучше всего сохранить свои денежные средства в кризисные моменты?

– В кризисные моменты лучше держать деньги ближе к себе. Это единственное, что я могу сказать. Кто-то держит деньги в банке, но на текущих счетах, а не на депозитных. Кто-то держит дома, а кто-то боится, что украдут. Каждый человек решает сам. Но одно правило неизбежное – в кризисные времена деньги должны быть поближе к хозяину.

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