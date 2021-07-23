Британские депутаты потребовали расследовать «шокирующее финансирование» властей Беларуси 5 23.07.2021, 8:57

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Доступ режима узурпатора к лондонскому финансовому рынку должен быть перекрыт.

Британские депутаты призвали правительство Бориса Джонсона расследовать роль Лондона «в финансировании автократических режимов», сообщает telegraf.by.

«Эти последние сообщения о размещении еврооблигаций Беларуси на лондонском рынке шокируют и требуют ответа от FCA и Министерства финансов», — сказал депутат от лейбористской партии Тони Ллойд. — Великобритания не должна быть лазейкой для продажи оружия и не должна быть лазейкой для поддержки режима Лукашенко».

В письме от 9 июня высказывались опасения, что, «хотя облигации предназначались для рефинансирования внешнего долга Беларуси, доходы от облигаций, по сути, финансировали режим Александра Лукашенко и могли быть использованы для покупки оборудования и оружия для Министерства внутренних дел».

Агентство FCA пока не ответило на запрос.

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