Британские депутаты потребовали расследовать «шокирующее финансирование» властей Беларуси

Британские депутаты потребовали расследовать «шокирующее финансирование» властей Беларуси5
- 23.07.2021, 8:57
- 8,864
Доступ режима узурпатора к лондонскому финансовому рынку должен быть перекрыт.
Британские депутаты призвали правительство Бориса Джонсона расследовать роль Лондона «в финансировании автократических режимов», сообщает telegraf.by.
«Эти последние сообщения о размещении еврооблигаций Беларуси на лондонском рынке шокируют и требуют ответа от FCA и Министерства финансов», — сказал депутат от лейбористской партии Тони Ллойд. — Великобритания не должна быть лазейкой для продажи оружия и не должна быть лазейкой для поддержки режима Лукашенко».
В письме от 9 июня высказывались опасения, что, «хотя облигации предназначались для рефинансирования внешнего долга Беларуси, доходы от облигаций, по сути, финансировали режим Александра Лукашенко и могли быть использованы для покупки оборудования и оружия для Министерства внутренних дел».
Агентство FCA пока не ответило на запрос.