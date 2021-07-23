Электроэнергия в России подорожала до максимума 4 23.07.2021, 9:05

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фото: vulcanestimd.mozello.ru

Особая ситуация сложилась в южных регионах страны.

Стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале достигла исторического максимума на биржевых торгах. Средневзвешенная цена по всей ценовой зоне оптового энергорынка превысила 1670 рублей (22,5 доллара) за 1 МВт•ч, а на юге страны — 2600 рублей (35 долларов). Из-за жары Единая энергосистема России уже пять раз прошла летний максимум потребления электроэнергии, пишет Telegram-канал «Газ-Батюшка».

В южных регионах — особая ситуация: в ОЭС Юга превышен не только летний, но и зимний максимум. В среду пик потребления превысил 17,4 ГВт, что на 823 МВт выше исторического максимума 21 января текущего года.

Потребление электроэнергии в ЕЭС с начала года выросло уже на 5,3% год к году, а по сравнению с 2019 годом — на 2,4%, подсчитали в Минэнерго РФ. В целом по стране спрос увеличился на 5,2% год к году, а по сравнению с 2019 годом — на 2,3%.

Рост цены также вызван увеличением потребления и выводом части мощностей в ремонт для подготовки к зиме. Еще одна причина — ценовые манипуляции поставщиков, связанные с намеренным уводом мощности из торгов для завышения энергоцен. В частности, на Кавказе генераторы столкнулись с огромными проблемами из-за того, что «Россети» отказываются платить. Суммарная задолженность госпредприятий, управляемых компанией «Россети Северный Кавказ», на оптовом рынке достигла практически 10 млрд. рублей (свыше 134 млн. долларов).

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