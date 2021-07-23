Названы семь мощных продуктов для снятия воспаления в поджелудочной железе и печени 1 23.07.2021, 9:16

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Они также стимулируют очищение организма от токсинов.

Некоторые продукты способны успокоить воспалительные процессы в поджелудочной железе и печени и стимулировать очищение нашего организма от токсинов, пишет healthinfo.ua.

Эксперты-медики назвали семь таких продуктов

1. Натуральный сок из свёклы и моркови

Увеличение печени, или гепатомегалия, может развиваться по нескольким причинам: из-за появления жировых отложений в печени или перенесённых вирусных заболеваний, а также гепатита.

Если это твой случай, лечащий врач сможет подобрать тебе подходящее лечение.

При этом очень важно следить за своим питанием и регулярно пить натуральный сок из свёклы и моркови. Также этот напиток полезен и для поджелудочной железы.

Сейчас мы расскажем тебе, как его приготовить.

Ингредиенты

1/4 свёклы

1 морковь

5 столовых ложек сока лимона (50 мл.)

1 стакан воды (200 мл.)

Приготовление

Первым делом необходимо тщательно вымыть корнеплоды. После этого нарежь их мелкими кусочками, чтобы облегчить их перемешивание в блендере.

Когда у тебя получится однородное пюре, добавь стакан воды и лимонный сок.

Пить этот напиток нужно по утрам. Вот увидишь, как хорошо ты себя почувствуешь после этого.

2. Травяной чай

Травяные чаи, настои согласно показаниям вашего заболевания помогут снять воспаление и укрепить здоровье печени и поджелудочной железы. Не стоит забывать о чудесных свойствах рецептов народной медицины.

Антиоксиданты, которые в большом количестве содержатся в этих напитках, помогают бороться с ожирением печени и стимулируют регенерацию ее клеток.

Несмотря на это, злоупотреблять чаями не стоит. Одной чашки в день будет вполне достаточно.

3. Авокадо

Содержащийся в авокадо глутатион представляет собой производный от аминокислот трипептид. Он помогает очистить печень и поджелудочную железу от токсинов.

Стоит иметь в виду, что помимо этого авокадо являются богатым источником полезных мононенасыщенных жиров.

Эти жиры позволяют заботиться о стенках кровеносных сосудов и облегчают переработку печенью «плохого» холестерина (LDL-холестерин).

4. Льняное масло для печени и поджелудочной железы

Растительные масла холодного отжима, например, конопляное или льняное, приносят большую пользу здоровью нашей печени. То же самое касается и поджелудочной железы.

При этом не стоит забывать о том, что употреблять растительные масла нужно в умеренном количестве. Лучше всего включать их в свой рацион в натуральном виде. Так, можешь добавлять эти масла в салаты или готовить тосты из цельнозернового хлеба (из муки не содержащей глютен - т.е., из спельты (полбы).

7 мощных продуктов для снятия воспаления в поджелудочной железе и печени

Растительные масла помогут успокоить воспалительные процессы в этих органах и очистить их от вредных токсинов. Благодаря этому твоё самочувствие станет лучше.

5. Крупы

Крупы, о которых пойдёт речь, являются источниками клетчатки, белков и минералов. Некоторые из них мы практически не используем при приготовлении пищи. При этом эти крупы содержат больше полезных микроэлементов, чем злаки, которые мы используем регулярно.

Прежде всего необходимо обратить внимание на пшено, киноа и гречневую крупу.

Эти крупы содержат ферменты, стимулирующие пищеварение. Они успокаивают воспалительные процессы, снижают уровень холестерина в крови и заботятся о здоровье сердца.

Постарайся регулярно покупать эти крупы и использовать их для приготовления различных блюд.

6. Артишок

Артишок отлично подходит для любого ужина. Он вкусный и аппетитный.

Что касается нашего здоровья, то эти овощи идут на пользу поджелудочной железе, печени и желчному пузырю.

Артишок облегчает переваривание жиров, снимает воспаление и налаживает работу вялой и жирной печени.

Помимо этого артишок стимулирует выведение токсинов и активирует перистальтику кишечника.

Мы рекомендуем тебе есть на ужин артишоки с оливковым маслом, уксусом и лимоном.

7. Папайя

Папайя — это нечто большее, чем вкусный тропический фрукт, полезный для пищеварения.

Благодаря содержащимся в ней флавоноидам, например, криптоксантину, мы можем снизить уровень «плохого» холестерина в крови, приостановить окисление клеток и успокоить воспалительные процессы в этих органах.

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