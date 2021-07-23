«Если кто-то заблудится в белорусском городе, военные его схватят и доставят на границу с Литвой» 7 23.07.2021, 9:22

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Нелегальный мигрант рассказал, как белорусские власти создают поток беженцев в ЕС.

В Литве один из нелегальных мигрантов, что недавно перешли границу, рассказал Deutsche Welle о помощи белорусских военных, а также об условиях их содержания в лагере для беженцев.

«Месяц назад Лукашенко открыл путь для иракцев. Хотят, наверное, чтобы больше людей приехало. Я думаю, у них конфликт с Литвой, поэтому начали давать визы нам, — сказал мигрант.

Он отметил, что белорусские военные не говорят по-арабски. «Показываешь паспорт — тебе машут: проходи. Они помогают нам, помогают, да, — заявил нелегал. — Если кто-то заблудится в белорусском городе, военные его схватят и доставят сюда, на границу между Литвой и Беларусь».

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