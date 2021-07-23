Эксперт: У Лукашенко работает только правая часть тела 37 23.07.2021, 9:59

22,798

Частичный паралич после инсульта?

Независимый аналитик Сергей Чалый во время стрима на своем ютуб-канале обратил внимание на то, как изменились интонации и жестикуляция Лукашенко во время выступлений перед чиновниками.

Часть этих изменений может указывать на плохое состояние здоровья диктатора.

«Посмотрите на моторику, невербалику тела – он едва ли не подпрыгивает и активно жестикулирует, пытаясь убеждать своих слушателей в том, что он говорит. Что интересно, у него работает только правая часть тела – левая рука совсем не жестикулирует, не знаю, с чем это связано», — заявил Сергей Чалый.

Напомним, что ряд независимых СМИ и многие телеграм-каналы сообщили о том, что Лукашенко на «Славянском базаре» в Витебске стало плохо и он срочно вылетел в Минск.

Позже некоторые телеграм-каналы и СМИ уточнили обстоятельства срочной эвакуации Лукашенко из Витебска: диктатору действительно стало плохо, скорее всего из-за жары поднялось давление. Из Витебска его эвакуировали, по одной версии, на вертолете, по другой — на частном самолете.

Также появилась информация о плохом состоянии здоровья диктатора в течение всей ночи после открытия фестиваля в Витебске: «Есть информация от достоверного источника, что усатую тварь сегодня откачивали ночью медики. Приезжали для этого в резиденцию. Заезжали больше одного раза. Они же говорят про шампанское со льдом», — сообщает телеграм-канал «Водители 97».

Телеграм-канал «Реальная Беларусь» также обратил внимание на одно из последних фото узурпатора, сделанное во время интервью арабскому изданию: на снимке присутствуют признаки (отсутствие полноценной двусторонней мимики), характерные для перенесенного инсульта.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».