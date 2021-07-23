Макрон сменил телефон после шпионского скандала 4 23.07.2021, 10:16

1,022

Эмануэль Макрон

Протоколы безопасности президента Франции будут изменены.

Президент Франции Эмманюэль Макрон сменил номер телефона и сам телефон после появления информации о том, что он оказался среди мировых лидеров, которые могли стать жертвами взлома телефонов при помощи шпионского программного обеспечения Pegasus. Об этом сообщил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, передает Reuters.

Он не сказал, был ли взломан телефон Макрона, но протоколы безопасности президента будут изменены.

В Израиле, где базируется компания NSO Group, которая продает программное обеспечение Pegasus, один из депутатов заявил, что парламентская комиссия может изучить ограничения на экспорт шпионского ПО.

NSO заявляет, что ее программное обеспечение используется для борьбы с преступностью и терроризмом, и отрицает какие-либо нарушения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».