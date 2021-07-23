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Две цены за одну Audi: минчанин продал авто сначала лизинговой компании, а потом знакомому

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  • 23.07.2021, 10:20
  • 1,654
Две цены за одну Audi: минчанин продал авто сначала лизинговой компании, а потом знакомому
иллюстрационное фото

Мужчина придумал мошенническую схему.

Необычный способ обогащения придумал 41-летний минчанин. Сначала он уговорил своего знакомого купить Audi A6 через договор с лизинговой компанией, но при этом деньги и авто остались в руках изначального владельца. А затем продал авто еще раз, другому знакомому.

«Мужчина придумал мошенническую схему, — сообщает телеграм-канал «Милиция Минска». — Минчанин уговорил своего знакомого приобрести находящуюся у него в собственности автомашину «Ауди А6» посредством заключенного с лизинговой компанией договора финансовой аренды. Фактически же и денежные средства, и сама автомашина оставались у первоначального владельца. Спустя некоторое время мужчина реализовал автомашину, которая официально находилась в собственности лизинговой компании, своему приятелю, причинив компании ущерб в сумме 6400 белорусских рублей».

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