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Белорусским медикам урежут «ковидные» надбавки

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  • 23.07.2021, 10:34
  • 5,458
Белорусским медикам урежут «ковидные» надбавки

Новое распоряжение Минздрава начинает действовать с 1 августа.

С 1 августа вступает в силу новое распоряжение Минздрава о ковидных выплатах, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

Объясняем просто: ранее при работе более 1/3 рабочего времени с COVID, надбавка медику давалась за весь рабочий месяц. Новое постановление регламентирует выплату «ковидных» только за те дни, в которые была работа с COVID.

Учитывая то, как ведется подсчет случаев и доказательство факта работы с коронавирусными пациентами (диагноз установленный по ПЦР строго в день обращения, к примеру), эта магическая схема означает, что с ковидными выплатами медики могут начать прощаться, а вот с ковидными пациентами — нет.

Кстати говоря, а давайте вспомним слова Пиневича о доплатах, когда мы ранее поднимали вопрос того, что «ковидные» выплачивают недобросовестно: «Уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии»

А чего мы ожидали? В стране сейчас официально не до законов, неужели мы думали, что кто-то из говорящих голов будет держать свое слово?

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