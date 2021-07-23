Истребитель по имени «Мат» 5 Александр Гольц

23.07.2021, 10:48

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Александр Гольц

На сей раз не проканало.

Презентация российского легкого тактического самолета пятого поколения с названием Checkmate, что по-английски означает «Мат», удалась. Намеками и всевозможными уловками пиарщики разогрели публику. Затем официальный пресс-релиз познакомил с тактико-техническими характеристиками: «Максимальная масса боевой нагрузки — 7400 кг, практический потолок — 16,5 км, максимальная скорость — 1,8-2 Маха, максимальная эксплуатационная перегрузка — 8 единиц». Из слайдов презентации следовало, что самолет оснащен станцией с активной фазированной антенной решеткой, располагает круговой оптической и радиотехнической разведкой, широкодиапазонной связью. Потом в ход пошла тяжелая артиллерия.

О новом самолете заговорили большие начальники. Так, глава Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что стоимость самолета составит скромные 25-30 миллионов долларов за штуку. Что в разы меньше, чем просят за подобные самолеты конкуренты. Например, американцы продают свойF-35 по сто миллионов. Глава Объединенной авиастроительной компании Юрий Слюсарь от себя добавил, что стоимость полетного часа нашего «Мата» в семь с лишним раз ниже, чем уF-35. При том, что «Мат» обладает всеми качествами самолета пятого поколения — малой заметностью, уникальными характеристиками бортового оборудования, выдающейся дальностью, скоростью, грузоподъемностью. Понятное дело, авиапроизводители с гордостью презентовали свое фантастическое достижение главе государства в день открытия международного авиасалона МАКС-2021. После столь замечательной презентации так и хочется спросить: «А в котором часу начнутся демонстрационные полеты?»

И тут выясняется, что таковые, если и будут, то года через два в лучшем случае. Пока же в секретном ангаре сначала Путину, а потом потенциальным покупателям презентовали то ли макет, то ли некую рабочую платформу, на которую устанавливают отдельные системы будущего самолета. Все замечательные ТТХ нашего «Мата», все его свойства и качества — малозаметность, дальность и скорость — не более чем хотелки больших начальников. Самолета с такими характеристиками и с такой стоимостью в природе пока не существует. Единственное, что о нем можно сказать, так это то, что формой планера он походит на уменьшенную копию самолета Су-57. Свой вызывающий оптимизм начальники и объясняют тем, что основные технические решения уже отработаны на «тяжелом» Су-57 и теперь без особых усилий могут быть перенесены на легкий «Мат». Между тем не похоже, что даже с Су-57 решены все проблемы.

Именно сейчас, когда телепропагандисты голосят о новой замечательной победе наших оборонщиков, уместно вспомнить, что макет Су-57 был показан Путину в 2004 году, а первый полет самолет совершил в 2010-м. Что до серийного производства, то оно должно было начаться в 2016 году. К концу 2019-го был изготовлен первый самолет, который разбился во время испытательного полета. После этого прошел еще год, прежде чем Воздушно-космическим силам был передан следующий «серийный» истребитель. Однако темпы производства стремительно растут. И вот на днях Юрий Слюсарь пообещал Владимиру Путину сдать в этом году аж четыре самолета. Если иметь все это в виду, график, начертанный начальниками для «Мата» — в 2024–2025 годах произвести уже опытную партию, а в 2026-м заключить первый экспортный контракт, — выглядит, мягко говоря, излишне оптимистичным.

Зачем понадобилась эта очередная инсценировка андерсеновской сказки про голого короля? Причина очевидна: американский легкий истребитель пятого поколенияF-35 (россиянам сообщают о нем в основном то, что самолет страшно дорог и терпит бесконечные аварии) захватывает все новые рынки. Ладно бы речь шла только об американских союзниках, которые, как учит тов. Путин В.В., никакого суверенитета не имеют. Но вот Объединенные Арабские Эмираты закупают аж 50 штук. Мало того, Индия, крупнейший покупатель нашего оружия, прежде всего боевых самолетов, как сообщает пресса, задумалась о покупкеF-35. Покупателей почему-то совершенно не смущает ни высокая цена, ни аварийность. Объясняется это просто: в США налажено настоящее — не по четыре самолета в год — серийное производство. За десять лет произведено три с половиной тысячиF-35, в среднем по 350 единиц в год. При таком потоке налаживается не только система производства, но система ремонта и обслуживания.

В этой ситуации российские производители предлагают журавля в небе — возможность купить самолет со сходными характеристиками, но существенно дешевле. И через несколько лет. Если получится. Единственное рациональное объяснение тому, что происходило в эти дни на МАКС-2021: российские авиастроители хотят выяснить количество потенциальных покупателей, которые соблазнятся столь странным предложением. Кроме того, это скорее всего попытка решить главную организационную проблему самолета по имени «Мат». Чемезов вполне откровенно признал, что работа над этим истребителем происходит «инициативно», то есть на деньги самих авиастроителей. Российское военное ведомство не выразило своего интереса к этому проекту и, похоже, совсем не собирается заказывать новый самолет. Военных можно понять. Даже гигантский оборонный бюджет все же не безграничен, им бы разобраться с истребителем Су-57, который еще предстоит произвести и принять на вооружение. Не исключено, что, затевая всю эту пиаровскую вакханалию, авиастроители рассчитывали на подключение административного ресурса. Посмотрит главный начальник на прекрасный макет и решит тряхнуть мошной. Так, как это получилось три года назад. В 2019-м по программе вооружений предполагалось закупить всего 16 самолетов Су-57. Но вот Путина повезли в Ахтубинск в Лётно-испытательный центр имени В.П. Чкалова. При посадке на аэродром самолёт президента сопровождал эскорт из шести истребителей Су‑57. Это произвело на Путина такое впечатление, что он принял решение об увеличении закупок до 76 самолетов. Но на сей раз не проканало. Очевидно, как минимум требуется не макет, а полдюжины летающих экземпляров…

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»

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