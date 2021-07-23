Священника, который осудил насилие, перевели из собора в Гродно в агрогородок 4 23.07.2021, 11:16

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Георгий Рой

Православная община в этой деревне составляет около 200 человек.

Священника Георгия Роя, который открыто выступил против насилия со стороны силовиков, перевели служить из кафедрального собора Гродно в агрогородок Квасовка. Православная община в этой деревне составляет около 200 человек, сообщает "Еврорадио".

В августе 2020-го протоирей Георгий Рой открыто выступил против насилия со стороны силовиков. А еще до выборов он обратился к верующим с призывом не присоединяться ко лжи, потому что отцом лжи есть дьявол.

О том, что "Георгий Рой больше не настоятель собора" — главного православного храма Гродно — стало известно на днях. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Гродненской епархии БПЦ диакон Дмитрий Павлюкевич. И это не единственное кадровое решение, принятое по Гродненской епархии, отметил он.

Ранее, напомним в отставку был отправлен архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. Официально это объяснили "состоянием здоровья". Однако сам он говорил, что серьезных проблем со здоровьем у него нет. Упорные слухи связывали отставку Артемия с его позицией — он также открыто и неоднократно осуждал насилие со стороны силовиков.

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