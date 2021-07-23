Госдеп США допустил введение новых санкции против «Северного потока-2» 2 23.07.2021, 11:13

Договоренности с Германией этому не помешают.

В Государственном департаменте США не исключают возможности введения новых санкций против проекта российско-немецкого газопровода Северный поток-2. США по-прежнему считают СП-2 "плохой сделкой", заявил на брифинге спикер Госдепа Нэд Прайс, сообщает liga.net.

На вопрос, возможны ли новые санкции против СП-2 после сделки США и Германии по газопроводу, он ответил: "Мы не отказываемся ни от каких инструментов, которые нам доступны. Мы также пополняем наш арсенал еще несколькими".

Прайс добавил, что США будут придерживаться курса санкций, который определен законодательством.

"Мы обязуемся соблюдать закон. Мы продолжим это делать. Ничто из того, что было опубликовано вчера, никоим образом этого не меняет", – сказал он.

Спикер Госдепа также повторил, что СП-2 был построен на 90%, когда администрация президента США Джо Байдена пришла к власти. По его словам, власти США решили, что санкции не остановят строительство газопровода.

"Мы могли подорвать наши отношения с нашим союзником Германией, введя санкции, которые, по нашему мнению, не были бы эффективными", – объяснил Прайс.

По его словам, США по-прежнему считают СП-2 "плохой сделкой" и хотят не допустить, чтобы Россия использовала его как оружие. Для этого США и начали переговоры с Германией о соглашении по СП-2 и продолжат выступать против этого трубопровода.

11 июня оператор Северного потока-2 компания Nord Stream 2 AG заявила, что строительство второй нитки Северного потока-2 завершат к концу августа 2021-го.

12 июля президент Владимир Зеленский встретился в Берлине с канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения Северного потока-2. Он заявил, что трубопровод – потенциальная угроза безопасности Украины.

15 июля в Вашингтоне трубопровод обсуждали канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам Северного потока-2.

21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2. После этого Украина заявила, что инициирует консультации с Еврокомиссией и Германией о Северном потоке-2.

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