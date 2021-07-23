Ученые рассказали, сколько чашек чая нужно пить для улучшения работы мозга

Ученые рассказали, сколько чашек чая нужно пить для улучшения работы мозга2
- 23.07.2021, 11:30
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Исследование провели в Национальном университете Сингапура.
Если вы не любите пить чай, стоит пересмотреть свои приоритеты, поскольку чаепитие улучшает работу мозга.
В этом убеждены ученые из Национального университета Сингапура, сообщает ChangeUA.
Они рассказали новый факт о чае. Оказывается, напиток, который мы пьем каждый день, приносит большую пользу.
В исследовании приняли участие 36 человек в возрасте от 60 лет. Ученые разделили добровольцев на 2 группы: те, кто пил чай часто и те, кто не употреблял его совсем, ну или пил очень редко. В первую группу вошли люди, которые пили черный или зеленый чай улун не реже 4 раз в неделю в течение последних 25 лет. Все испытуемые прошли нейропсихологические тесты, рассказали данные об их здоровье и образ жизни, а также мозг каждого из участников был просканирован с помощью магнитно-резонансной томографии.
В результате, ученые обнаружили, что у любителей чая области мозга были с эффективной взаимосвязью.
Поэтому, чтобы проснуться – пейте кофе, а чтобы продуктивно работать и хоть немного помочь работе вашего мозга – пейте чай.