Ученые рассказали, сколько чашек чая нужно пить для улучшения работы мозга 2 23.07.2021, 11:30

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Исследование провели в Национальном университете Сингапура.

Если вы не любите пить чай, стоит пересмотреть свои приоритеты, поскольку чаепитие улучшает работу мозга.

В этом убеждены ученые из Национального университета Сингапура, сообщает ChangeUA.

Они рассказали новый факт о чае. Оказывается, напиток, который мы пьем каждый день, приносит большую пользу.

В исследовании приняли участие 36 человек в возрасте от 60 лет. Ученые разделили добровольцев на 2 группы: те, кто пил чай часто и те, кто не употреблял его совсем, ну или пил очень редко. В первую группу вошли люди, которые пили черный или зеленый чай улун не реже 4 раз в неделю в течение последних 25 лет. Все испытуемые прошли нейропсихологические тесты, рассказали данные об их здоровье и образ жизни, а также мозг каждого из участников был просканирован с помощью магнитно-резонансной томографии.

В результате, ученые обнаружили, что у любителей чая области мозга были с эффективной взаимосвязью.

Поэтому, чтобы проснуться – пейте кофе, а чтобы продуктивно работать и хоть немного помочь работе вашего мозга – пейте чай.

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