Белорусские банки и магазины обязали принимать карточки российской системы «Мир»2
- 23.07.2021, 11:34
- 1,828
Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка.
Для банков и магазинов Беларуси с 1 января 2022 года устанавливается обязанность по приему платежных карт "Мир", сообщили в пресс-службе Нацбанка в пятницу.
Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка "Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры".
С 1 января 2023 года карты "Мир" должны будут принимать банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга.