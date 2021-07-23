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Белорусские банки и магазины обязали принимать карточки российской системы «Мир»

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  • 23.07.2021, 11:34
  • 1,828
Белорусские банки и магазины обязали принимать карточки российской системы «Мир»
фото: iseekmate.com

Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка.

Для банков и магазинов Беларуси с 1 января 2022 года устанавливается обязанность по приему платежных карт "Мир", сообщили в пресс-службе Нацбанка в пятницу.

Это предусмотрено постановлением правления Нацбанка "Об обращении банковских платежных карточек и функционировании объектов программно-технической инфраструктуры".

С 1 января 2023 года карты "Мир" должны будут принимать банки, оказывающие услуги интернет-эквайринга.

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