Безос побывал в космосе и предложил революционную идею 2 23.07.2021, 11:41

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Джефф Безос

Это позволит улучшить экологию на Земле.

Основатель Amazon и космической компании Blue Origin Джефф Безос предложил человечеству задуматься над тем, чтобы переместить самую опасную для окружающей среды промышленность в космос.

Об этом он сказал NBC News после суборбитального полета на своей "туристической" ракете.

По его словам, если смотреть на планету со стороны, "никаких границ на ней нет: это одна планета для всех нас, и она хрупкая".

"Вы не представляете, насколько тонкая атмосфера, когда смотреть на Землю из космоса. Мы живем в ней и для нас она выглядит такой большой, что создается ощущение, будто бы можно игнорировать ее и относиться к ней плохо", – сказал миллиардер.

Безос считает, что "нужно взять всю тяжелую промышленность и переместить ее в космос".

Самый богатый человек в мире признаёт, что на это уйдут "десятилетия и десятилетия". Насколько это осуществимо и осуществимо ли вообще, с учетом ценника на продукцию "из космоса", глава Amazon умолчал. Как отметили на ресурсе, это скорее была эмоциональная, чем рациональная идея.

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