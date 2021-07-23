Хунта только добавляет бензина в костер 1 23.07.2021, 12:03

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Фото: RFE/RL

Теперь с именем «синепалого» ассоциируются только катастрофы.

Вчера главарь хунты предпринял очередную попытку объяснить, почему в Беларуси все должны жить плохо. Очередь дошла до ИП, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Мы уже рассказывали о том, что в верхах бродили мысли вообще отменить институт ИП как таковой. Однако пока с этой новаторской идеей притормозили и решили просто грабить. Ранее рассказывали о письмах, которых рассылает налоговая. И вот дошло до практики.

Напомним, что в стране нет никаких 12 миллионов ИП. Их всего около 270 тысяч. Они заплатили в казну 258 млн долларов налогов (это около 3 процентов ВВП) и стали врагами народа. Причем нарушения выискиваются с 2015 года, когда по действующему на тот момент закону никто и ничего не нарушал.

Однако никто не думает про завтра. Мысли только о том, где взять деньги хотя бы на двухкомнатную квартиру для дипломата и его помощника. Понятно, что сейчас хунта не собирается опираться ни на какие слои населения, кроме ОМОНа. А значит, пенсии можно не повышать, зарплаты не индексировать, а малый, средний и крупный бизнес просто грабить.

Противоречивая риторика о том, что санкции то помогают растить ВВП, то удушают экономику, только добавляют бензина в костер. Рассинхрон идет не только на уровне ведомств, но льется и прямо из уст главаря в рамках одного интервью. Вместо стройных речей про белорусское экономическое чудо – путанные объяснения. Которым и без того минимум веры в обществе. Теперь с именем синепала ассоциируются только катастрофы – то трансформатор рванет, то мост обрушится, то вода из крана идет коричневая.

И чем дальше хунта будет строить параллельную реальность, тем еще меньше будет ей веры. Потому что у людей есть глаза. Зло – оно и есть зло. А когда плохо – это не есть хорошо.

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