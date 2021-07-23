Австралийские попугаи научились действовать сообща 1 23.07.2021, 12:25

1,256

Фото: MPI of Animal Behavior

Они учат друг друга вскрывать мусорные баки ради поиска пищи.

Птицы, живущие в крупных городах, часто используют места, где выбрасываются отходы, для поиска пищи. Однако попугаи какаду пошли дальше — они учат друг друга открывать мусорные баки и даже создают различные техники для этого, пишет «Новое время».

Несколько лет назад австралийский ученый Ричард Мейджор снял видео, на котором какаду использует клюв и лапу, чтобы открыть закрытую крышку мусорного бака в поисках остатков пищи.

Он поделился этой видеозаписью со своими коллегами из Института поведения животных Макса Планка в Германии — местные ученые были в восторге. А потому решили изучить это поведение более досконально. Их исследование можно прочитать в журнале Science.

«Как и многие австралийские птицы, какаду с серным хохолком громкие и агрессивные и часто действуют как стая гала. Но они также невероятно умны, настойчивы и блестяще приспособились к жизни с людьми», — говорит Мейджор в пресс-релизе.

Практически во всей Австралии используются одинаковые мусорные баки, а какаду распространены на восточном побережье. Поэтому первым дело ученые хотели выяснить, насколько уникальным является это поведение. Понять, когда они начали так делать, практически невозможно, объясняет ученый. Обнаружить первые подобные случаи практически невозможно, так как это поведение возникает как чрезвычайно редкие случаи.

Исследователи запустили онлайн опрос, в котором жители Сиднея могли отмечать, в каком районе они живут, а также когда и где становились свидетелями того, как какаду вскрывают мусорный контейнер. В 2018 году о таком поведении сообщили жители трех пригородов. А в 2019 это число выросло уже до 44.

Получается, попугаи постепенно перенимали знание, как вскрывать мусорные баки, у своих сородичей. Более того, в процессе развития этого навыка некоторые какаду вырабатывали собственную технику, отличную от «оригинальной», когда птица открывает крышку клювом, а затем шагает по краю контейнера, постепенно откидывая ее. Так, в конце 2018 ученые заметили какаду, который открывал крышки иначе (41-я секунда на видео), а постепенно его технику переняли и другие птицы, живущие в окрестностях.

По словам Мейджора, это может показаться тривиальным открытием — птицы могут открывать крышки по-разному — но это важно, потому что оно доказывает, что животные могут учиться, делиться знаниями и даже развивать субкультуры. Тот факт, что птицы придумали разные способы решения этой задачи, является «свидетельством того, что они узнали поведение друг от друга, а не решали головоломку самостоятельно».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».