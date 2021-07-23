«Песков открыл за завтраком газету и вздрогнул» 1 Телеграм-канал «Серпом По»

23.07.2021, 12:37

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фото: getty images

Куда бежать: к Мадуро, Асаду, афганским бородачам?

Дело было так. Ужасные события. Песков открыл за завтраком газету и вздрогнул, вилка застыла у рта, кусок омлета шмякнулся на тарелку. Навка вытаращила глаза.

Прокуратура выдала ордер на арест президента страны и девяти его подчиненных. Их обвиняют в отмывании денег, растрате, незаконном обогащении.

«Это не политические преследования, а преследование воров. Эти люди без колебаний предали» страну «и ее население» - заявила прокуратура.

Что такое? Это о ком? О российском начальстве? Знакомая композиция.

Нет. Это – Сальвадор. И речь идет о бывшем президенте страны Санчесе Серене, который правил пять лет – с 2014 до 2019. Обвиняют его по эпизодам, когда он был вице-президентом страны (2009-2014) при президенте Маурисио Фунесе. Тот, кстати, уже осужден сальвадорским судом за незаконное обогащение, но сумел смыться в Никарагуа, где получил гражданство. Санчес Серен, кстати, тоже по-быстрому обнулился из страны.

Куда побегут «наши»? В Беларусь? К Мадуро? Асаду? Афганским бородачам?

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