Власти ликвидируют целый ряд НКО 4 23.07.2021, 12:46

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Всего — около 20.

Белорусские власти закрывают несколько общественных организаций. Информация об этом появилась в Едином регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Появился список ликвидируемых организаций:

«ИменаМедиа» (благотворительный проект «Имена»),

журналистская мастерская «Пресс-клуб»,

правозащитный центр «Human Constanta»,

центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»,

центр правовой трансформации Lawtrend,

Центр экологических решений,

Офис европейской экспертизы и коммуникаций,

European Youth Parliament (Центр организации мероприятий для развития культурного взаимопонимания молодежи «Ивайпи-бай»),

«Территория прав»,

социально-информационное учреждение «ТаймАкт»,

центр «Европейский Диалог»,

Мастерская социального кино,

бизнес-школа ИПМ,

Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт»,

Офис по правам людей с инвалидностью,

Центр европейских исследований,

информационно-культурный центр «ИнициАрт»,

центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»,

Офис продвижения инициатив.

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