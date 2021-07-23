Власти ликвидируют целый ряд НКО

Власти ликвидируют целый ряд НКО4
- 23.07.2021, 12:46
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Всего — около 20.
Белорусские власти закрывают несколько общественных организаций. Информация об этом появилась в Едином регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Появился список ликвидируемых организаций:
«ИменаМедиа» (благотворительный проект «Имена»),
журналистская мастерская «Пресс-клуб»,
правозащитный центр «Human Constanta»,
центр развития эффективной коммуникации «Живая Библиотека»,
центр правовой трансформации Lawtrend,
Центр экологических решений,
Офис европейской экспертизы и коммуникаций,
European Youth Parliament (Центр организации мероприятий для развития культурного взаимопонимания молодежи «Ивайпи-бай»),
«Территория прав»,
социально-информационное учреждение «ТаймАкт»,
центр «Европейский Диалог»,
Мастерская социального кино,
бизнес-школа ИПМ,
Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт»,
Офис по правам людей с инвалидностью,
Центр европейских исследований,
информационно-культурный центр «ИнициАрт»,
центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»,
Офис продвижения инициатив.