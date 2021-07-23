В «ДНР» зреет бунт против Кремля? 2 23.07.2021, 12:52

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Главари сепаратистов провели совещание без участия российских кураторов.

Главари «ДНР» провели внутренне совещание, на котором присутствовали только местные «чиновники»: Денис Пушилин и почти все «министры» непризнанной республики. Не было ни одного российского куратора или представителя российских спецслужб. Их не пригласили специально или так получилось — точно не известно, но судя по обсуждаемым вопросам, скорее всего, россиян не пригласили сознательно, пишет Telegram-канал «Вольнодумец».

В ходе совещания шел открытый разговор об экономике и финансах. Поводом к этому послужило письмо из РФ с графиками и суммами присылаемых из РФ денег на второе полугодие. Пушилинская команда после изучения и пересчета начала возмущаться: это же что делается? Нас просто грабят!

Кто грабит? Оказывается — россияне! Проанализировав все графики и суммы, дэнееэровцы увидели, что Россия присылает каждый раз денег меньше, чем даже надо на зарплату. Кроме того, в начале года были согласованы суммы на «закупку материалов и оборудования», но деньги по этим статьям не присылают.

Вместо денег в «ДНР» направляют запчасти, сырье, стройматериалы, оборудование и пр., которое куплено по российским ценам и превышает заложенные расходы. Поэтому на ранее согласованную сумму приходит меньший объем продукции, в результате чего постоянно часть работ не выполняется. И это происходит из года в год.

Но больше всего денеэровское руководство возмутило то, что Россия забирает всю произведенную в «ДНР» продукцию и сама продает. При этом никакой прибыли «республика» не видит и не получает.

В частности, министры торговли и промышленности и других сфер производства возмутились. «На наших предприятиях (украденных у собственников), наши люди (те, кто поверил оккупантам) все производят. Согласно договоренностям, мы («днр») отдаем эту продукцию на реализацию в РФ, а вместо прибыли нам присылают доски, кирпич, цемент и говорят, что «это все на деньги, вырученные за нашу продукцию».

То есть, Россия использует «ДНР», как производственную площадку, на которой дешевая рабочая сила производит продукцию, которая полностью отправляется в Россию, а оттуда присылают какие-то материалы, по цене в три раза дороже, чем если их закупать самим. «Мы же все видим! Нас считают за лохов?», — возмущались денеэровские чиновники, обсуждая сложившуюся ситуацию.

Что они решили и предъявят ли открыто претензии РФ, не известно. Нельзя же ссориться с кормильцами, хоть обворовывающими, а то вообще ничего не дадут? «И куда мы тогда денемся со своей продукцией, произведенной на отжатых предприятиях с сертификатами происхождения товара никем не признанной «ЛДНР»? Ну, разве что в такие же не признанные Абхазию и Южную Осетию, так они сами кормятся из РФ. Остается Сирия, Иран, Турция, где ради прибыли закрывают на все глаза. Но опять же, отправить можно только с Таганрога да и то по российским документам». Вот такие не веселые размышления главарей «ДНР».

Но зато теперь они убедилось, что вся российская риторика с идеями «русского мира» и «самостоятельными и процветающими республиками» оказалась банальной уловкой для захвата чужой территории и выкачивания из нее всех ресурсов. Это видят уже все в «ЛДНР» и число осознавших это, хоть и на седьмом году оккупации, существенно увеличивается.

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