Где белорусам сейчас открыть шенген 23.07.2021, 12:57

1,390

Что говорят в визовых центрах и посольствах.

Если однажды паспорт встретился с шенгенской наклейкой, это может вызвать привыкание: как только закончится виза, захочется новую. Но пока многие европейские страны держат границы закрытыми. Спросили в визовых центрах и посольствах, как сейчас можно получить шенген туристу из Беларуси, пишет onliner.by.

У Евросоюза есть перечень стран, гражданам которых разрешены «необязательные» поездки в ЕС (сюда входит и туризм). Критерии для попадания в список — эпидситуация и ответные меры страны на «ковид», а также надежность доступной информации об этом. Список периодически пересматривается, сейчас там 20 стран, но Беларуси среди них нет.

Впрочем, попадание в список не означает автоматического открытия границ ЕС, отдельные страны могут устанавливать свои правила въезда. Для тех, кого нет в перечне, тоже могут быть поблажки, поэтому в представительстве ЕС в Беларуси нам посоветовали уточнять информацию в посольстве конкретной страны, куда планируется поездка. Итак, какие условия сейчас действуют для белорусов? Если коротко: получить шенген для туристической поездки по-прежнему сложно.

Литва

Посольство Литвы в Беларуси сейчас сократило выдачу виз. Теперь получить шенген можно в исключительных случаях. Это объясняют тем, что правительство Беларуси потребовало сократить дипломатическое представительство Литвы до минимума.

В литовском посольстве пояснили, что туристические визы белорусам не выдаются, поскольку есть ограничения на въезд для туристов.

Вот кто может записаться на визу:

члены семей граждан ЕС;

студенты литовских вузов;

граждане Беларуси, работающие на литовских предприятиях.

Польша

Польский визовый центр пока не выдает визы для поездок, целью которых является туризм. В то же время можно получить шенген, если едете на учебу или работу или с некоторыми другими целями. По прибытии нужен будет 10-дневный карантин.

В посольстве Польши в Беларуси сказали, что у них нет даты или прогнозов, когда начнут выдавать туристические визы.

— На данный момент без вариантов — туристические визы мы не открываем.

Испания

Кто решил порадовать белорусов, так это визовый центр Испании. Там открывают визы, если у владельца паспорта уже был шенген на год или больше. При этом предыдущая виза необязательно должна быть выдана именно Испанией, подойдет любой шенген.

— Если у вас была ранее шенгенская виза минимум на год и она закончилась в 2018—2021 годах, то можно подавать документы на визу. Стоимость консульского сбора примерно 110 белорусских рублей, сервисного — примерно 50 белорусских рублей (дети до 12 лет не платят консульский, а дети до 6 лет не платят сервисный сбор). Дети могут подавать документы на основании визы родителя, — пояснили нам в визовом центре.

Заявители должны записываться на подачу документов только через сайт центра. Подача документов возможна только лично либо за членов семьи, с подтверждением родства. Выглядит так, что с местами для подачи все нормально, можно записаться на следующую неделю.

К стандартному набору для шенгена требуют также брони отеля и авиабилетов в обе стороны (маршрутный лист, если не прослеживается въезд в шенгенскую зону).

Теперь о не менее важном — как попасть в Испанию. Мы обратились в консульство Испании в Москве, где рассматриваются белорусские заявки, чтобы прояснить этот вопрос. Там уточнили, что сохраняются временные ограничения на поездки в Испанию, не вызванные крайней необходимостью, из третьих стран до 31 июля 2021 года. А вот что сказали касательно правил конкретно для белорусов:

— Владельцы шенгенских виз или виз типа «С» не могут въехать в Испанию в данный момент ни в качестве туристов, ни по частным приглашениям от лиц, постоянно проживающих в Испании, также сохраняется ограничение на въезд для владельцев жилья.

Единственным исключением будут являться граждане, упомянутые в п. 1.1.k) Приказа INT/552/2021 от 4 июня: «Лица, имеющие сертификат прививки, признанной Министерством здравоохранения в этих целях, с предварительной проверкой санитарными службами, а также — сопровождающие несовершеннолетние дети, на которых распространяется разрешение Министерства здравоохранения».

В настоящее время ни одна российская вакцина не сертифицирована Министерством здравоохранения Испании, которое признает только вакцины, одобренные Европейским медицинским агентством и ВОЗ.

Консульство обращает внимание: окончательное решение об одобрении въезда на территорию Испании зависит от сотрудника пограничной службы во время прохождения паспортного контроля.

Отсюда делаем важный вывод: пускают не со всеми прививками. Китайская Verocell от производителя Sinopharm, которой прививают в Беларуси, подходит, а российский «Спутник» — нет.

Республиканский союз турорганизаций уточняет, что справка о вакцинации для открытия визы не требуется, она понадобится в Испании — на «влете». После инцидента с самолетом Ryanair в Минске прямые рейсы «Белавиа» в Испанию отменены. Туда можно добраться через Стамбул, стыковочными рейсами «Турецких авиалиний» в Мадрид, Барселону, Малагу.

В нескольких крупных туркомпаниях нам пояснили, что туристов в Испанию сейчас не отправляют, потому что нет прямого сообщения и это не массовое для белорусов направление.

Греция

Еще один вариант для тех, кому нужен шенген, — обратиться в греческий визовый центр. Для туристической визы обязательно предоставление прямых авиабилетов (без пересадок) либо брони авиабилетов, а также бронирование отеля / ваучер / подтверждение проживания.

Сервисный сбор в белорусских рублях составит 28 евро в эквиваленте. Выходит, несмотря на то что сама виза теперь стоит 35 евро, экономить не сильно получается. От сервисного сбора освобождаются дети до 6 лет.

Для въезда в Грецию нужен один из этих документов:

сертификат о вакцинации (вторая доза вакцины должна быть введена не меньше чем за 14 дней до прибытия);

отрицательный ПЦР-тест;

справка о том, что переболели коронавирусом;

европейский цифровой сертификат COVID-19 или аналогичный документ, выданный третьими странами (должен содержать информацию о вакцинации, результате последнего ПЦР-теста или перенесенном коронавирусе).

Из-за инцидента с самолетом Ryanair чартеров из Минска в Грецию нет. В турфирмах нам рассказали, что сейчас лучше брать тур с вылетом из России, можно даже найти вариант за тысячу евро на неделю на двоих. Если лететь с пересадкой в Стамбуле, получится на 30—40% дороже из-за высокой стоимости перелета, говорят турагенты.

Германия

В немецком посольстве туристические шенгены пока не выдают и, когда начнут, неизвестно. На работу, учебу и с некоторыми другими целями документы на визу принимают.

Италия

У посольства Италии пока есть такая информация: до неустановленной даты посольство может принимать заявления на оформление шенгена с целью туризма только для следующих категорий заявителей:

члены семьи граждан ЕС и граждан третьих стран, постоянно проживающих в странах ЕС;

субъекты, которые имеют подтвержденные и стабильные эмоциональные отношения с гражданами ЕС или гражданами третьих стран, постоянно проживающими в странах ЕС (эмоциональные отношения касаются только пар, а не членов семьи).

В то же время выдаются визы для работы, учебы, лечения, участия в спортивных соревнованиях, командировок и т. д.

Франция

На сайте посольства Франции сообщается о возможности подать запрос на визу. Важные условия: виза должна быть выдана Францией и истечь во время пандемии COVID 19. Возможность запросить визу для других заявителей появится позже.

— Чтобы подать заявление на визу, нужно предоставить краткосрочную шенгенскую визу многократного въезда сроком от 1 года до 5 лет, выданную Францией и истекшую в 2020 или 2021 году. Срок действия данной визы должен быть закончен на день подачи заявления, — сообщает посольство.

При этом выдача визы не означает автоматического разрешения на въезд.

По французской классификации, Беларусь находится в «оранжевой» зоне. Это значит, что при наличии прививки можно въезжать без наличия веской причины. Но подходят только вакцины, признанные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это Pfizer, Astrazeneca, Janssen, Moderna.

Если нет вакцины, требуется подтверждение веской причины для поездки, отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген. При въезде путешественник может быть приглашен выборочно на прохождение антигенного теста. Самоизоляция сроком 7 дней обязательна.

Посольство уточняет, что посещение родственников французских граждан или иностранцев, проживающих во Франции, частные поездки (свидетели и гости на свадьбах) и т. д. не считаются вескими причинами для визита.

Что предлагают визовые агентства

Как поживают визовые агентства, которые обещают облегчить жизнь претендентам на шенген? Прямо сейчас предлагают два варианта: через испанский и польский визовые центры.

Визовые агентства говорят, что, если в последние три года была хотя бы годовая виза, то испанцы могут открыть визу на полгода, год или два. Агентство возьмет за услугу 100 рублей и обещает записать на подачу уже на следующей неделе. Рассматривать документы будут около 14 дней. Кстати, обещают, что в визовом центре смогут записать заявителя на вакцинацию в поликлинику подходящей прививкой.

Насчет польского визового центра сотрудники агентства утверждают, что открытие визы возможно, личная подача не нужна. Но стоить все это будет дороже — 170 евро (сюда входит и работа агентства, и консульский сбор).

Но ведь в посольстве Польши говорят, что с целью туризма визы не выдают? В агентстве не раскрывают магию получения визы, просто обещают, что «все будет хорошо» и шенген будет минимум на год (чтобы избежать ненужных разочарований, держим в уме, что срок визы определяет консул).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».