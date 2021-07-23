«Благодаря концертам понял, какой будет наша страна, когда мы победим» 23.07.2021, 13:04

Как творчество стало формой протеста в Беларуси.

Творчество и креатив в Беларуси стали неотъемлемой формой протеста в стране после событий, которые так или иначе связаны с президентскими выборами в 2020 году. Протестующие выражали свое мнение с помощью музыки и плакатов, настенных надписей и перформансов. И это все было иногда трагичным, иногда ироничным, но всегда говорило о самой сути.

Музыка

Песня Виктора Цоя и группы "Кино" "Перемен!" стала одним из символов белорусских протестов. Она звучала из окон проезжающих машин, на улицах ее играли музыканты, а им, в свою очередь, подпевали сотни белорусов. Из-за нее попадали на "сутки".

В это непростое время музыка действительно объединила людей. Они пели в торговых центрах, в метро и даже возле изоляторов временного содержания.

Еще одним символом "сторонников перемен" стала песня "Погоня!" на одноименное стихотворение белорусского классика Максима Богдановича. Ее считают национальным гимном Беларуси.

Пели и народные песни, как, например, "Купалiнку".

В центре Минске девушки в белых одеждах, с цветами и плакатами в руках исполняли "Калыханку" – колыбельную – на фоне сирен милицейских машин.

Плакаты

Плакаты в руках участников акций протеста можно было увидеть очень часто.

"Саша, я ненавижу тебя бесплатно" – это, например, реакция на слова властей о том, что белорусам платят за то, что они выходят на улицы.

"С днем свержения тебя" – такой плакат придумали ко дню рождения Лукашенко.

"Включай уже "Лебединое озеро" – отсылка к августовскому путчу 1991 года.

Плакатов так много, что была создана целая книга. Ее название – "Я выхожу".

"Я выхожу" – последние слова Романа Бондаренко, которые он написал в дворовом чате перед тем, как выйти из дома на улицу. Там молодого человека схватили и увезли в неизвестном направлении люди в штатском – они приехали снимать бело-красно-белые ленточки с забора. Позже избитого Романа доставили в милицию, оттуда в больницу. Менее чем через сутки он умер.

Автор книги "Я выхожу" Алексей Пирс рассказал "Настоящему Времени", что белорусы прислали ему около 6-7 тысяч фотографий с плакатами. В финальную верстку книги вошли около 350 изображений.

"Из тех, что есть в книге, конкретно для меня есть просто потрясная фотография "Белтелеком, мы за связь с народом". Но там не только плакат, но и сама фотография вокруг него – тот митинг, который был на стеле. Там очень-очень много людей. Потрясно выглядит, – рассказывает Алексей Пирс. – Ну и "Shit отечества" – из-за моей большой любви к людям в форме".

Перформансы

Один из первых перформансов, организованных в Беларуси после президентских выборов, назывался "Моя камера". Участники этой акции в центре Минска нарисовали на асфальте контур тюремной камеры, рассчитанной на шесть человек. Но в нарисованный квадрат вошли 50. Этим участники перформанса хотели подчеркнуть, в каких нечеловеческих условиях находятся задержанные.

Но были и другие акции. О них рассказывает один из самых известных экскурсоводов и музейных работников Минска, лектор Никита Монич.

"Был целый ряд перформансов. Связанный с изъятием коллекции "Белгазпромбанка", который делали ребята там, в галерее, становясь на пустых местах, где остались пятна от произведений искусства, с напечатанными на их спинах этими произведениями. Был целый ряд перформансов в рамках шествий. Из веселого, совсем балаганного – была прекрасная смерть с косой на ходулях, которая ходила и говорила: "Я за Сашей". Был целый ряд музыкальных событий вроде тех же барабанщиков, которые задавали всему этому ритм".

Дворовые концерты

Осенью 2020 года в Беларуси начали появляться дворовые концерты – они проходили во многих микрорайонах Минска. Это было время, когда горожане, которые живут бок о бок, начали знакомиться, пить вместе чай, петь и танцевать.

На такие концерты приглашали музыкантов, актеров, и те соглашались, несмотря на все риски. Андрусь Такинданг, солист группы "Рэха", как и другие музыканты группы, за одно из таких дворовых выступлений получил 15 суток.

Вот что он рассказал Настоящему Времени:

"Нас пригласили выступить на улицу Неманская. Там жители сделали рисунок на стене, этот рисунок они согласовали с ЖЭСом. Проголосовали и нарисовали на стене котиков, рождественских котиков. И пригласили музыкантов, чтобы сделать такой праздник. Мы там сыграли. Был очень классный концерт: дети танцевали, взрослые пели. И уже после того, как мы сыграли, сели в такси, машину заблокировали – приехало несколько бусов. Оттуда вышли люди в черном, с автоматами, ОМОН, и нас с музыкантами из такси пересадили в бус и повезли на Окрестина".

"Благодаря этим концертам я понял, какой будет наша страна, когда мы победим, какой она будет добродушной, творческой, креативной, – говорит Андрусь Такинданг. – И я действительно хочу жить в такой Беларуси, которая у нас сейчас рождается".

В Беларуси второй месяц продолжаются массовые протесты против официальных результатов президентских выборов и насилия со стороны силовиков. С 9 августа, даты проведения выборов, по данным правозащитников, власти задержали свыше 12 тысяч человек, сотни оказались жестоко избиты. Страны Европы...

За год протестов белорусы придумали сотни плакатов, десятки песен стали популярными в это время, появились новые творческие коллективы и образы.

"Искусство, артефакты искусства и те, кто их творит, черпают из этого бульона идей, смыслов и прочего. И то, что белорусская культура и белорусское общество наработали достаточную базу, из которой рождаются и будут дальше рождаться произведения искусства, которые войдут в национальный канон, – это точно, это 100%. И будет очень интересно за этим наблюдать", – говорит Никита Монич.

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