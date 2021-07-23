На литовско-белорусской границе задержали еще 92 нелегала 8 23.07.2021, 13:43

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Фото: Службы охраны госграницы Литвы

73 представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.

Литовские пограничники задержали в четверг еще 92 мигранта на границе с Беларусью, сообщила Службы охраны госграницы Литвы.

"Из всех 92 арестованных в четверг иностранцев 73 представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны", — рассказали пограничники.

Они также напомнили, что иракские граждане составляют больше половины от всех задержанных в этом году мигрантов (1380 человек). Всего с начала года литовские пограничники задержали на белорусском участке границы 2430 нелегальных мигрантов. Это в 30 раз больше, чем за весь прошлый год. В 2020-м году на литовской границе был задержан 81 такой иностранец, в 2019 — 46, в 2018 году — 104.

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