Похороны президента Гаити переросли в массовые беспорядки
- 23.07.2021, 13:51
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Церемонию пришлось провести в сокращенном формате.
Траурные мероприятия в связи с похоронами убитого президента Гаити Жовенеля Моиза переросли в массовые беспорядки в городе Кап-Аитьен. В результате организаторам пришлось провести прощание в сокращенном формате. Об этом 23 июля сообщает Reuters.
Сторонники убитого президента атаковали одно из траурных шествий должностных лиц, забросав камнями их машины. Охранникам приглашенных на церемонию пришлось стрелять в воздух, чтобы дать отпор участникам беспорядков.
Гнев протестующих вызвала официальная версия властей по поводу убийства президента Гаити. Они убеждены, что спецслужбы и полиция бездействовали в ночь преступления или были соучастниками. В частности, протестующие обращают внимание на то, что охранники президента в результате произошедшего не пострадали.
По соображениям безопасности организаторы церемонии прощания провели ее в сокращенном формате, при участии вдовы политика Мартин Моиз и членов руководства республики. Похороны Моиза состоятся в пятницу.
Напомним, президент Гаити Жовенель Моиз погиб в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. 15 июля правоохранительные органы Гаити сообщали о 23 задержанных подозреваемых, среди которых были 18 наемников из Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. Во вторник власти Гаити сообщили о задержании еще трех человек.