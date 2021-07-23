Ученые: Едва вылупившиеся птерозавры уже умели летать 2 23.07.2021, 14:05

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К такому выводу пришли английские палеонтологи.

Птерозавры представляли собой группу летающих рептилий, которые обитали на Земле в триасовый, юрский и меловой периоды (228-66 млн лет назад), пишет «Вокруг света. Украина».

Палеонтологи из Бристольского и Портсмутского университетов во главе с Дарреном Нейшем обнаружили, что плечевая кость вылупившихся птерозавров была чрезвычайно прочной для их нежного возраста.

То есть младенцы могли обладать достаточной силой для полета.

Для того, чтобы это доказать, исследователи смоделировали летные способности птерозавров разного возраста. Команда использовала результаты измерения четырех ископаемых крыльев вылупившихся птерозавров и зародышей. Образцы принадлежали двум видам: Pterodaustro guinazui и Sinopterus dongi.

Ученые сопоставили эти данные с размерами крыльев взрослых особей тех же видов. Также команда сравнила прочность плечевой кости, которая является частью крыла, у трех вылупившихся птенцов и 22 взрослых птерозавров.

Что обнаружили исследователи

По словам доктора Лиз Мартин-Сильверстоун из Бристольского университета, неожиданным открытием стало то, что крылья вылупившихся птерозавров были достаточно сильными для полета.

Ее коллега – доктор Марк Уиттон – добавил, что эти крошечные животные с размахом крыльев 25 см и телом, которое легко помещается в руке, были очень сильными и способными летчиками. Их кости были достаточно крепкими, чтобы взлетать и удерживаться в воздухе. А крылья имели идеальную форму для маневренного полета.

При этом детеныши летали не так, как их родители. Будучи в сотни раз меньше старших особей, вылупившиеся птерозавры, вероятно, перемещались в воздухе медленнее, но при этом более ловко.

Скорее всего, маленьким птерозаврам было сложно летать на большие расстояния. Но зато они выступали более проворными летчиками, которые стремительно меняли направление и скорость. То есть детеныши могли быстрее убегать от преследователей. А благодаря компактным размерам надежнее укрываться в густых зарослях.

Результаты исследования опубликовал журнал Scientific Reports.

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