Центробанк России пошел на рекордное повышение ключевой ставки 4 23.07.2021, 14:17

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Повышение стало самым резким с декабря 2014 года.

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 1 процентный пункт - до 6,5% годовых, говорится в релизе регулятора.

Четвертый подряд шаг вверх стал самым резким с декабря 2014 года и вывел ставку центробанка на максимумы с осени-2019.

Баланс рисков в экономике значимо сместился в строну проинфляционных, что «может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели», пишет ЦБ в релизе.

По итогам июня инфляция ускорилась с 6% до 6,5% и остается на том же уровне в июле. Инфляционные ожидания у населения и бизнеса устойчиво растут уже полгода и находятся на 4-летних максимумах.

На этом фоне ЦБ повысил прогнозы по темпам роста цен как на текущий, так и на следующий год.

Инфляция в конце года (декабрь к декабрю), по новой оценке регулятора, составит не 4,7-5,2%%, а 5,7-6,2%. При этом центробанк допускает, что и в 2022 году замедлить рост цен до целевых 4% не получится: прогноз составляет 4-4,5%.

В II квартале 2021 года российская экономика достигла докризисного уровня, растут потребительский и инвестиционный спрос, а темпы кредитования населения остаются вблизи максимумов и превышают изначальные прогнозы, констатирует ЦБ.

«Краткосрочные проинфляционные риски также связаны с усилением волатильности на глобальных рынках, в том числе под влиянием различных геополитических событий, что может отражаться на курсовых и инфляционных ожиданиях», - пишет регулятор.

В качестве риска центробанк видит отказ развитых стран от стимулирующей денежной политики, который «может стать дополнительным фактором роста волатильности на мировых финансовых рынках».

На ближайших заседаниях ЦБ рассмотрит возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, говорится в релизе.

Прогноз по средней ставке до конца этого года повышен до 6,5-7,1%, а на следующий год - до 6-7%.

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