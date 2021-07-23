В Токио проходит церемония открытия Олимпиады-2020: прямая трансляция

В Токио проходит церемония открытия Олимпиады-2020: прямая трансляция5
- 23.07.2021, 14:44
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В соревнованиях примут участие около 11 тысяч спортсменов из 200 стран.
23 июля в 14.00 по минскому времени в Токио началась церемония открытия Олимпиады 2020.
Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они пройдут без зрителей с 23 июля по 8 августа.
В соревнованиях примут участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.