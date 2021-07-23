Литва собирается оборудовать городок для проживания мигрантов на 40 тысяч человек 20 23.07.2021, 14:54

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иллюстрационное фото

Городок планируется возвести на территории в 16 гектаров в деревне Аугуставас.

Литва готовится к худшему сценарию, который угрожает стране из-за неконтролируемой нелегальной миграции через Беларусь. В Швенченском районе планируется оборудование контейнерного городка на 40 000 жителей, сообщает Delfi.

Сейчас ведут переговоры с Минфином о финансировании этих работ, сообщает издание со ссылкой на главу Службы охраны госграницы Литвы Рустама Любаева. Городок планируется возвести на территории в 16 гектаров в деревне Аугуставас возле Швенченеляй. Сейчас в Швенченском районе размещены 484 нелегала (в Пабраде, Центре регистрации иностранцев).

Сам городок будет представлять собой площадку с размещенными на ней контейнерными домиками. Сейчас проходит конкурс на покупку 219 контейнеров для их установки в Медининкай (на это выделено 4,6 миллиона евро), но готовится большой конкурс на покупку до 10 000 таких контейнерных домиков. В Медининкай городок должен быть готов к 5 августа.

Рост нелегальной миграции с территории Беларуси

В Службе охраны госграницы Литвы сообщают, что за минувшие сутки задержали 92 мигранта, которые нелегально проникли в страну со стороны Беларуси. Из них 73 человека представились гражданами Ирака или имели документы из этой страны.

С начала 2021 года литовские пограничники задержали на границе с Беларусью 2340 нелегалов — в 30 раз больше, чем за весь 2020 год.

В конце мая, выступая в парламенте, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь «останавливала наркотики и мигрантов». «Теперь будете сами их есть и ловить», — обратился он заочно к странам Евросоюза.

20 июля он заявил, что Беларусь за собственные деньги проводит на границе мероприятия по пресечению противоправной деятельности, в том числе борется с нелегальной миграцией, поставками наркотиков, оружия.

«Они хотят, чтобы я сейчас увеличил в пять раз органы пограничной службы, пограничные войска и вывел на границу? Платить кто будет за это? В условиях удушения нашего народа и нашего государства кто будет платить?» — задался он вопросом.

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