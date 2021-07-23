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Что известно о футболисте БАТЭ, который отпраздновал гол под бело-красно-белым флагом

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  • 23.07.2021, 15:20
  • 7,262
Что известно о футболисте БАТЭ, который отпраздновал гол под бело-красно-белым флагом

Это не первый раз, когда Павел Нехайчик радует белорусов своей позицией.

22 июля сразу четыре белорусских клуба стартовали в новом еврокубковом турнире – Лиге конференций. Для трех из них дебют закончился поражениями – «Копенгаген» разгромил «Торпедо-БелАЗ» (4:1), а брестское «Динамо» и «Шахтер» уступили чешской «Виктории» и люксембургской «Фоле» с одинаковым счетом 1:2. Добиться положительного результата смог только БАТЭ – борисовчане в Грузии минимально обыграли батумское «Динамо». Единственный гол забил Павел Нехайчик, удачно сыгравший на добивании после удара в штангу от Николая Сигневича, сообщает «Трибуна».

Но самым ярким моментом матча оказалось даже не само взятие ворот, а последовавшее за ним празднование. Отличившись, Нехайчик рванул прямо к сектору, на котором за БАТЭ болели белорусы с бело-красно-белыми флагами – а за ним подтянулась и остальная команда. Кадр с кэпом борисовчан возле большого БЧБ-полотна вы наверняка уже видели, так что взгляните, как это выглядело с трибун.

Конечно, такое празднование гола впечатлило многих белорусских болельщиков.

И это далеко не первый случай, когда Павел радует белорусов не только игрой, но и просто своим человеческим поведением. С августа 2020-го таких примеров достаточно.

***

• Через две недели после прошлогодних выборов БАТЭ играл с «Неманом». Борисовчане победили 2:0, а второй гол (прямым ударом с углового) забил Нехайчик. И тогда футболист тоже отпраздновал довольно символично – поднял вверх обе руки со знаком «виктори», при этом на левой у него были белые повязки. Значение обоих символов в контексте президентских выборов белорусам можно не объяснять.

В послематчевом интервью Павел рассказал, что футбол в тот момент для него находился на втором плане – ситуация в Беларуси вызывала куда больше эмоций: «Если честно, общаться сейчас о футболе никакого желания нет. Переживания и эмоции направлены на совершенно другую тему. Сегодняшний матч? Просто вышли и делали свою работу».

• В начале сентября Нехайчик сыграл с белой повязкой на руке в победном матче против Казахстана в Лиге наций (тот же аксессуар тогда был у Драгуна, Бордачева и Стасевича). А через неделю вместе с еще почти сотней белорусских футболистов выступил против насилия в коллективном видеообращении.

• Через пару месяцев после этого боровшиеся за чемпионство БАТЭ и «Шахтер» провели очный матч в Солигорске. Встреча закончилась ничьей 1:1 (у борисовчан отличился как раз Нехайчик) и запомнилась шикарным антуражем – болельщики практически до отказа забили «Строитель» и не раз скандировали «Жыве Беларусь!». Александр Ивулин снимал выпуск о той игре для ютуб-канала «ЧестнОК» и после финального свистка пообщался в том числе с Павлом. Тот рассказал, что как раз заряды фанатов стали для него главным эпизодом матча: «Лучшее, что было на матче с «Шахтером» – это скандирование трибун. Какое именно? Жыве, конечно». (отметка 8:30).

• В конце октября, уже после поражения от Грузии в борьбе за выход на Евро Михаил Мархель рассказал, что Нехайчик попросил не вызывать его на очередной сбор «националки», а через две недели в эфире «Беларусь 5» сообщили, что в личной беседе с тренером Павел объявил о завершении карьеры в сборной. Агент Валерий Исаев (его подопечный Илья Шкурин отказался выступать за нацкоманду до тех пор, пока власть в стране удерживает Лукашенко) тогда недоумевал, почему Нехайчик не объяснил причины своего решения болельщикам. По той ситуации Павел не давал комментариев и позже, так что мы все просто фиксируем факт – топ-игрок по белорусским меркам (прошлый сезон – 12 голов и 7 ассистов в 28 играх, нынешний – 4+6 в 13), которому только неделю назад исполнилось 33 года, добровольно не выступает за сборную.

• Экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольгу Хижинкову задержали 8 ноября на воскресном марше в Минске. Изначально ей присудили 12 суток ареста, а когда «Мисс Беларусь-2008» уже находилась за решеткой, на нее состряпали еще две «административки» по 15 суток. При этом адвокат Хижинковой заявлял, что третий срок не добавится ко второму напрямую, а просто начнет отсчитываться с дня третьего суда – получалось, что Ольга должна была выйти на свободу 11 декабря. В тот день встречать ее под Окрестина собралось множество людей – среди них был и Нехайчик, капитанивший в Бресте во времена работы Хижинковой там. Но всех пришедших тогда постигло горькое разочарование – Ольгу не выпустили, оставив отбывать 42 суток ареста.

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