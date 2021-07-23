Ученые получили уникальную информацию из недр Марса 6 23.07.2021, 15:20

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Так глубоко внутрь Красной планеты исследователи заглянули впервые.

Ученые впервые смогли заглянуть внутрь Марса, получить первые представления о строении недр и толщине коры планеты. Сделать это удалось с помощью сейсмометра посадочного модуля NASA InSight, работающего на поверхности Марса, результаты исследования опубликованы в журнале Science (перевод — rusjev.net).

Посадочный модуль, прибывший на «красную планету» еще в 2018-м, в том же году установил сейсмометр SEIS на расстоянии 1,6 метра от посадочной платформы, и в течение двух лет регистрировались подземные толчки в недрах Марса, по отраженным волнам которых исследователи восстановили внутреннее строение планеты, измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек.

Так, согласно полученным данным, на месте посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет около восьми километров, ниже идет еще один слой примерно до двадцати километров. Под ним, возможно, начинается мантия. Не исключено, что на Марсе есть третий слой коры, и тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет около 39 километров, предполагают ученые.

Оценивая плотность различных слоев коры Марса, они пришли к выводу, что самый верхний слой состоит из неожиданно пористой породы. Кроме того, на глубине могут существовать другие типы пород, отличные от базальтов, видимых на поверхности. По словам ученых, толщина верхней оболочки Марса важна для понимания истории планеты, так как кора образовалась на ранней стадии формирования планеты из остатков расплавленной мантии. И данные о ее современной структуре дают информацию о том, как эволюционировал Марс, поясняют специалисты, которых цитирует New York Times.

Уникальные данные с Марса: ученые смогли заглянуть в недра «красной планеты»

Ученые впервые смогли заглянуть внутрь Марса, получить первые представления о строении недр и толщине коры планеты. Сделать это удалось с помощью сейсмометра посадочного модуля NASA InSight, работающего на поверхности Марса, результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Посадочный модуль, прибывший на «красную планету» еще в 2018-м, в том же году установил сейсмометр SEIS на расстоянии 1,6 метра от посадочной платформы, и в течение двух лет регистрировались подземные толчки в недрах Марса, по отраженным волнам которых исследователи восстановили внутреннее строение планеты, измерили в абсолютных единицах толщину внутренних оболочек.

Так, согласно полученным данным, на месте посадки InSight толщина верхнего слоя коры составляет около восьми километров, ниже идет еще один слой примерно до двадцати километров. Под ним, возможно, начинается мантия. Не исключено, что на Марсе есть третий слой коры, и тогда толщина марсианской коры под местом приземления составляет около 39 километров, предполагают ученые.

Оценивая плотность различных слоев коры Марса, они пришли к выводу, что самый верхний слой состоит из неожиданно пористой породы. Кроме того, на глубине могут существовать другие типы пород, отличные от базальтов, видимых на поверхности. По словам ученых, толщина верхней оболочки Марса важна для понимания истории планеты, так как кора образовалась на ранней стадии формирования планеты из остатков расплавленной мантии. И данные о ее современной структуре дают информацию о том, как эволюционировал Марс, поясняют специалисты, которых цитирует New York Times.

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