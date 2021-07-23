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Россия продает хунте Мьянмы военные самолеты

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  • 23.07.2021, 15:27
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Россия продает хунте Мьянмы военные самолеты
иллюстрационное фото

Правозащитники выступили с обвинениями в адрес Москвы.

Россия продает хунте Мьянмы военные самолеты. Как сообщил в пятницу, 23 июля, в Жуковском Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, Москва "продолжает реализацию планов" по поставкам Мьянме истребителей Су-30 и учебно-боевых самолетов Як-130. По словам Шугаева, сейчас в ВВС Мьянмы уже эксплуатируются самолеты МиГ-29 и Як-130 российского производства, передает dw.com.

После произошедшего в Мьянме 1 февраля государственного переворота, в результате которого к власти пришли военные, с визитом в этой стране в разное время побывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и его заместитель Александр Фомин. В результате подписано соглашение о поставках в Мьянму зенитных ракетно-пушечных комплексов, разведывательных беспилотников и радиолокационных станций. Недавно с визитом в Россию приезжала и делегация военных из Мьянмы.

Правозащитники обвиняют Москву в легитимизации хунты Мьянмы и осуждают за сделки по продаже вооружений.

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