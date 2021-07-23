Как белорусский режим становится все более токсичным для Запада 2 23.07.2021, 15:41

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Их улучшение будет невозможным без политических изменений в Беларуси.

Динамика белорусско-европейских отношений в сфере безопасности рискует зайти настолько далеко, что их улучшение будет невозможным без политических изменений, пишут эксперты.

Литва приступила к строительству ограждения на границе с Беларусью с целью сдержать поток нелегальных мигрантов из третьих стран. Литовское правительство объявило экстремальную ситуацию и на высшем уровне обвиняет белорусский режим в целенаправленном провоцировании кризиса. А Сейм Литвы:

— признал рост нелегальной миграции через Беларусь гибридной агрессией и предложил правительству использовать армию для усиления охраны границы;

— не исключает новых угроз для Литвы уже в рамках белорусско-российского учения «Запад-2021»;

— предложил использовать Вооруженные силы Литвы для усиления охраны и защиты государственной границы с Беларусью;

— нелегальных мигрантов, не имеющих документов (кроме женщин с детьми, беременных женщин, инвалидов и детей до 16 лет), Сейм предложил рассматривать как потенциально активных участников гибридной атаки и содержать в соответствующих условиях;

— при отсутствии улучшений с нелегальной миграцией через Беларусь предлагается начать консультации с государствами-членами НАТО об угрозе территориальной целостности, политической независимости или безопасности Литвы.

Как потенциальную угрозу для Латвии рассматривает миграционную ситуацию на белорусско-литовской границе и официальная Рига: пограничники усиливаются Национальной гвардией.

Одновременно осложняется ситуация с нелегальной миграцией и на белорусско-польской границе. Хотя и не так драматично, как на литовском направлении. Тем не менее, за неполный месяц польскими пограничниками задержано не менее 150 нелегалов из Афганистана, Кубы и Чечни. При этом белорусско-польская граница – наиболее оборудованная еще с советских времен, когда она была внешней границей СССР. При продолжении происходящего – вопрос времени, когда Варшава публично обвинит Минск в провоцировании миграционного кризиса.

Мы наблюдаем поэтапную трансформацию восприятия беларуского режима Евросоюзом от «малоприятный, но полезный для региональной безопасности» до «угроза региональной безопасности». Причем, отыграть ситуацию обратно уже невозможно. Скорее стоит ожидать ее дальнейшего обострения и не только в сфере пограничной безопасности. Конфуз в том, что еще пару лет назад европейские чиновники в частных беседах с белорусскими гражданскими активистами заявляли, что приоритет Европы на белорусском направлении – безопасность и сдерживание России, а не права человека и демократические стандарты в Беларуси.

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