Шесть критериев тирана 2 Александр Ткаченко

23.07.2021, 16:21

2,810

Никому не дано править вечно.

После просмотра шестисерийного пособия для тиранов How to become a tyrant от Netflix, понял, что не хватает там 7-й серии.

О человеке, объединившем почти все тактики, описанные в этом сериале. Речь идет о Владимире Путине.

Напомню названия шести серий, которые описывают, как стать и быть тираном: Захватите власть, Уничтожьте соперников, Правьте при помощи страха, Контролируйте правду, Создайте новое общество, Правьте вечно. Кроме 6-го пункта, «методичка для тиранов» от Питера Динклэйджа выполнена полностью.

Но меня, как министра, в частности, информационной политики, заинтересовала серия Контролируйте правду, которая была посвящена Сталину. Давайте посмотрим, почему Владимир Путин соответствует всем критериям тирана, прописанным в сценарии How to become a tyrant?

Железный занавес для свободы слова

Новости о России для международного сообщества и новости о России для русских — две кардинально противоположные вещи. В путинском видении РФ — страна, где все живут в мире и согласии. Войны, оккупации и аннексий нет — есть только «свободное волеизъявление граждан». Интернет — это плохо. Чебурнет — это хорошо. Имеешь СМИ, в составе учредителей которого есть иностранец или твои материалы не нравятся Кремлю, — тебя могут объявить иностранным агентом. Твой телеканал, или сайт, или газета не контролируется ФСБ? Тогда должны быть закрыты.

Законы под себя

Еще одна черта тирана — создание законов, которые помогут управлять без страха хоть вечность. Влияние власти на обычных людей — бесконечно. Права — не для русских, а для Росгвардии. Сроки за клевету, запрет мирных митингов, засекреченные данные о жизни чиновников высшего ранга. Такое же было при Сталине и Ким Ир Сене.

Пропаганда

Без пропаганды, которую каждый день вдалбливают в головы через контролируемые телеканалы, власть не удержать. Путин принял для этого сталинские нарративы и добавил свои: про «русский Крым», про «госпереворот в Украине», про «честный референдум»… И ну никак в таких манипуляциях без несуществующих, но очень важных для пропаганды, символов. У Сталина это был мифический Павлик Морозов, у Путина — «распятый мальчик».

И какая же пропаганда без «важнейшего», по мнению Ленина, искусства под названием кино. Обратите внимание, на что государство выделяет большую часть финансирования. Токсичный героизм, пропаганда «русского мира» и восхваление режимов, как нынешнего, так и прошлых. А еще — переписывание истории, но об этом — отдельным пунктом.

Переписывание истории

«Кто контролирует прошлое — контролирует будущее». Эти слова Джорджа Оруэлла вовремя напомнили нам How to become a tyrant. Началось это еще с летописей, продолжилось во времена Ивана Грозного, Петра Первого, Ленина, Сталина. Путин только подражает этой привычке, раздувая ее до космических масштабов. Все эти байки о «колыбели трех народов», о запрете даже вспоминать о том, что Советский Союз сотрудничал с нацистами, о народе-вызволителе… Все это для того, чтобы стереть национальную идентичность стран советского лагеря.

И напоследок. 6-я серия фильма называется Правь вечно. Понимаю, что автор фильма имел в виду династию Кимов из Южной Кореи. Но это также ироничный намек на предыдущие 5 серий, где каждый из тиранов плохо закончил. Никому не дано править вечно.

Александр Ткаченко, «Новое время»

