Исследователи показали, как сделать напиток вкуснее 1 23.07.2021, 16:29

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Исследователи из Японии обнаружили, что людям кажется, что они пьют более вкусный напиток, если дать им более тяжелый стакан или чашку, пишет «Новое время».

В дорогих ресторанах повара придумывают различные способы подачи, так как понимают, что посетителю важно, чтобы блюдо было вкусным не только на вкус, но и с виду.

Тоже самое и с напитками — например вино будет казаться более вкусным, если пить его из бокала, а не из бумажного стаканчика. Бокал лучше передает запах и вкус благодаря своей форме, в то время как одноразовый стаканчик намного хуже справляется с этой задачей. Также здесь работает наше подсознание — мы ожидаем, что вино из бокала будет вкуснее, пишет Gizmodo.

Во время своей поездки по Европе студент Токийского университета Масахар Хиросе заметил, что вино подают в разных стаканах от страны к стране. А потому ему в голову пришел эксперимент — проверить, будет ли меняться восприятие вкуса напитка у людей, если взять одинаковый стакан и менять в нем только вес.

Результаты оказались интригующими — практически все заявляли, что напиток кажется им вкуснее, когда они пили из более тяжелой чашки. Один из студентов даже сказать, что то же самое вино, которое он пробовал ранее, «стало восхитительным» — стоило лишь поменять вес стакана.

Таким образом эксперимент Хиросе еще раз доказывает, что то, как еда подается, может очень сильно отражаться на том, как ее воспринимают люди, причем не только визуально, но и на вкус.

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