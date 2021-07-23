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США назвали безответственным отказ Китая найти источник COVID-19

  • 23.07.2021, 16:52
США назвали безответственным отказ Китая найти источник COVID-19
Джен Псаки
фото: getty Images

Сейчас не время уклоняться.

Пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки назвала безответственным и опасным отказ Китая от плана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) изучить происхождение COVID-19, сообщает "Интерфакс".

«Их позиция безответственна и откровенно опасна... Сейчас не время уклоняться», — сказала Псаки на брифинге в четверг, 22 июля.

Ранее в тот же день Китай отверг план второй фазы расследования происхождения коронавируса, назвав формулировки, которые использует ВОЗ в контексте второй фазы расследования неуважительными по отношению к науке. КНР также выступил против политизации расследования происхождения вируса, подчеркнув, что одобрит только те расследования, которые основаны на научном подходе.

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