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Медики назвали продукты, содержащие больше витамина С, чем апельсин

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  • 23.07.2021, 17:37
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Медики назвали продукты, содержащие больше витамина С, чем апельсин

Результаты могут вас удивить.

Витамин C - это водорастворимый витамин и антиоксидант, который может помочь улучшить вашу кожу и сохранить здоровье вашей иммунной системы. Согласно Индийскому журналу клинической биохимии , витамин С также оказался полезным для снижения риска развития хронических заболеваний, таких как рак, атеросклероз, диабет, нейродегенеративные заболевания, передает lenta.ua.

Медики изучили информацию о питательной ценности различных продуктов, богатых витамином С, чтобы определить, какие популярные продукты содержат больше витамина С, чем апельсин, и результаты могут вас удивить.

Киви

Один средний киви = 71 мг, 79% суточной нормы.

Хотя количество витамина C в одном среднем киви близко к апельсину, этот фрукт значительно меньше, а это означает, что вы можете легко съесть два из них и удвоить количество потребляемого вами витамина C.

Клубника

Одна чашка = 89 мг, 99% суточной нормы.

Правильно - в могучей клубнике больше витамина С, чем в апельсине! Одна чашка половинок клубники обеспечит вас почти всей дневной нормой витамина С, а также другими сильными антиоксидантами, которые помогают предотвратить развитие хронических заболеваний.

Брюссельская капуста

Одна чашка, приготовленная = 98 мг, 109% дневной нормы.

Брюссельская капуста - это крестоцветный овощ, богатый витамином С. Добавьте одну чашку приготовленной брюссельской капусты в свою обеденную тарелку, чтобы восполнить дневную норму витамина С, а также получить прирост клетчатки, витамина К и фолиевой кислоты, калий и многое другое.

Брокколи

Одна чашка, приготовленная = 102 мг, 113% дневной нормы.

Еще один богатый витамином С крестоцветный овощ, который стоит добавить в свою тарелку! Одна чашка брокколи даст вам дневную дневную норму витамина С. Исследования даже показывают, что регулярное употребление крестоцветных овощей может помочь снизить окислительный стресс и снизить риск развития рака .

Желтый сладкий перец

Одна чашка = 275 мг, 305% суточной нормы.

Желтый сладкий перец - правда? Да, одна чашка нарезанного желтого болгарского перца обеспечит вас целыми 275 миллиграммами витамина С в день. Прости, апельсин, но пришло время новой королеве витамина С занять трон.

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