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В субботу в Беларуси ожидается до +28 градусов

  • 23.07.2021, 18:13
В субботу в Беларуси ожидается до +28 градусов

Днем местами пройдут кратковременные дожди.

Кратковременные дожди и грозы ожидаются местами по Беларуси 24 июля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ожидается переменная облачность. Ночью будет без существенных осадков. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный, западный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-16 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.

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