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Астрономы впервые обнаружили зародыш луны вокруг планеты

  • 23.07.2021, 19:21
  • 1,662
Астрономы впервые обнаружили зародыш луны вокруг планеты

Первую стадию формирования спутника обнаружили астрономы Европейской южной обсерватории.

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) впервые обнаружили диск вокруг планеты, который представляет собой первую стадию формирования спутника. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astrophysical Journal Letters.

Околопланетный диск окружает экзопланету PDS 70c типа газовый гигант, которая располагается на расстоянии 400 световых лет от Земли. Его существование было подтверждено наблюдениями с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter Array) в Чили. Диаметр диска сравним с расстоянием от Земли до Солнца, а его вещества хватает на формирование как минимум трех крупных лун.

Планеты образуются в околозвездных дисках пыли и газа вокруг молодых звезд, постепенно поглощая материал и обеспечивая свой рост. Планета также может обзавестись собственным околопланетным диском, «питаясь» веществом из него. Однако газ и пыли в таком диске могут сгущаться, образуя зародыши небесных тел, которые растут и могут достигнуть размеров полноценного спутника. Однако ученые до сих пор точно не знают, как именно происходит образования лун.

К настоящему времени было обнаружено более четыре тысяч экзопланет, однако экзопланеты PDS 70b и PDS 70c, напоминающие Юпитер и Сатурн, все еще находятся на стадии формирования, то есть являются протопланетами. Эти объекты были обнаружены с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) в 2018 и 2019 годах. У второй планеты — PDS 70b — нет признаков существования околопланет диска, что указывает на то, что PDS 70c испытывает дефицит пылевого материала.

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