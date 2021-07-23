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В США после полетов Брэнсона и Безоса пересмотрели критерии для звания астронавта

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  • 23.07.2021, 19:47
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В США после полетов Брэнсона и Безоса пересмотрели критерии для звания астронавта

Это первое обновление правил начиная с 2004 года.

Бюро коммерческих космических перевозок FAA приняло решение пересмотреть критерии для получения звания коммерческого астронавта. Это первое обновление правил начиная с 2004 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spacenews.

В соответствии с обновленными правилами, чтобы получить звание коммерческого астронавта, необходимо:

Отвечать федеральным требованиям к квалификации и тренировки членов экипажа;

Подняться на высоту более 50 миль (80.5 км) в составе экипажа одобренного FAA аппарата.

Во время полета внести вклад в общественную безопасность или безопасность полетов человека в космос.

Стоит отметить, что третий пункт был добавлен в результате последнего обновления критерии.

"Когда программа была создана в 2004 году, ее главной целью было признание вклада экипажей в миссию FAA по улучшению безопасности аппаратов, предназначенных для перевозки людей. Сейчас мы фокусируемся на признании членов экипажей, которые вносят вклад в общественную безопасность или безопасность пилотируемых полетов ", - отмечает пресс-служба FFA.

Стоит отметить, что сегодня медалью коммерческого астронавта обладают:

Майк Мелвилл и Брайан Бини - получили звание в 2004 году, в результате полета на SpaceShipOne на высоту более 100 километров.

Марк Стакки и Фредерик Стеркоу - получили звание в 2018 году, в результате полета на SpaceShipTwo VSS Unit.

Дэвид Маккей, Майк Масуччи и Бет Мозес - получили звание в 2019 году, в результате полета на SpaceShipTwo VSS Unit.

Статус коммерческого астронавта не дает никаких привилегий. Например, NASA, Минобороны США, Blue Origin и Virgin Galactic имеют аналогичные звания и медали, которые они выдают своим работникам.

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