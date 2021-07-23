Валерий Карпин возглавит сборную России по футболу 1 23.07.2021, 20:26

Валерий Карпин

В ближайшие полгода он будет совмещать работу в сборной и в «Ростове».

Тренер «Ростова» Валерий Карпин возглавит футбольную сборную России, которая осталась без главного тренера после увольнения Станислава Черчесова. Об этом сообщает сайт РФС.

Контракт с Карпиным рассчитан до 31 декабря 2021 года с возможностью продления. В ближайшие полгода тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».

Соглашение будет подписано в понедельник, 26 июля, стороны уже согласовали его условия, отмечают в РФС.

«Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России», — заявил президент РФС Александр Дюков, слова которого приводятся в релизе.

«После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе «Ростов». Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять», — добавил он.

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