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Андрей Шарендо: Полина просит белорусов продолжать борьбу

  • 23.07.2021, 20:47
Андрей Шарендо: Полина просит белорусов продолжать борьбу

Главное – не останавливаться.

Во вторник, 27 июля, будет рассмотрена кассационная жалоба по делу политзаключенной активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк.

Слушания состоятся в Брестском областном суде. Мать двоих маленьких сыновей - 201-й день в заключении. Но даже за решеткой она продолжает бороться, - говорит «Радыё Рацыя» муж Полины, общественный деятель Андрей Шарендо.

- Она всячески пытается помочь политическим заключенным, которые сейчас находятся рядом с ней. Помогает писать жалобы, просто поддерживает всех. Настроение у нее бодрое, она считает, что переговоры действительно близки, что всем осталось сидеть совсем недолго. Просит продолжать борьбу, главное не останавливаться, как она всегда говорит.

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