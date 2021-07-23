Андрей Шарендо: Полина просит белорусов продолжать борьбу 23.07.2021, 20:47

Главное – не останавливаться.

Во вторник, 27 июля, будет рассмотрена кассационная жалоба по делу политзаключенной активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк.

Слушания состоятся в Брестском областном суде. Мать двоих маленьких сыновей - 201-й день в заключении. Но даже за решеткой она продолжает бороться, - говорит «Радыё Рацыя» муж Полины, общественный деятель Андрей Шарендо.

- Она всячески пытается помочь политическим заключенным, которые сейчас находятся рядом с ней. Помогает писать жалобы, просто поддерживает всех. Настроение у нее бодрое, она считает, что переговоры действительно близки, что всем осталось сидеть совсем недолго. Просит продолжать борьбу, главное не останавливаться, как она всегда говорит.

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