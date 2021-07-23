БелАЭС остановилась минимум до середины августа 23.07.2021, 21:15

12 июля Белорусскую АЭС экстренно отключили в шестой раз.

Министерство энергетики Беларуси в своем телеграмм-канале выступило с заявлением относительно планов возобновления работы первого энергоблока Белорусской АЭС.

Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС белорусские и российские специалисты проводят ревизию и диагностику оборудования турбогенератора, сообщили в ведомстве.

После устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС начнутся подготовительные операции по вводу первого энергоблока в работу.

«С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», – сообщили в Минэнерго.

Напомним, что 12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. На первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».