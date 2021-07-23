БелАЭС остановилась минимум до середины августа
- 23.07.2021, 21:15
12 июля Белорусскую АЭС экстренно отключили в шестой раз.
Министерство энергетики Беларуси в своем телеграмм-канале выступило с заявлением относительно планов возобновления работы первого энергоблока Белорусской АЭС.
Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС белорусские и российские специалисты проводят ревизию и диагностику оборудования турбогенератора, сообщили в ведомстве.
После устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС начнутся подготовительные операции по вводу первого энергоблока в работу.
«С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», – сообщили в Минэнерго.
Напомним, что 12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. На первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора.