закрыть
23 июля 2021, пятница, 21:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

БелАЭС остановилась минимум до середины августа

  • 23.07.2021, 21:15
БелАЭС остановилась минимум до середины августа

12 июля Белорусскую АЭС экстренно отключили в шестой раз.

Министерство энергетики Беларуси в своем телеграмм-канале выступило с заявлением относительно планов возобновления работы первого энергоблока Белорусской АЭС.

Сейчас на первом энергоблоке БелАЭС белорусские и российские специалисты проводят ревизию и диагностику оборудования турбогенератора, сообщили в ведомстве.

После устранения причин срабатывания автоматической защиты генератора на БелАЭС начнутся подготовительные операции по вводу первого энергоблока в работу.

«С учетом необходимости прогрева оборудования и последующего набора мощности реакторной установки включение блока в сеть планируется к середине августа», – сообщили в Минэнерго.

Напомним, что 12 июля в 12.57 первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора. На первом энергоблоке БелАЭС сработала автоматическая защита генератора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский
Беларусь уже не станет прежней
Беларусь уже не станет прежней Телеграм-канал «Баста!»
С чего начинается забастовка?
С чего начинается забастовка? Телеграм-канал БОР