Ученые обратили вспять возрастную потерю памяти у мышей 1 23.07.2021, 21:28

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Это открытие может стать первым этапом в разработке методов лечения возрастной потери памяти.

Английские ученые успешно вернули память пожилым мышам за счет введения в их организм вирусов, восстанавливающих нейропластичность мозга. Это открытие может стать первым этапом в разработке методов лечения возрастной потери памяти, пишет «Популярная механика».

Пока что метод опробован на мышах, но ученые уверены, что он будет эффективным и при тестах на людях

На способность мозга учиться, адаптироваться и создавать воспоминания влияют перинейрональные сети. Это такие хрящевидные структуры, которые контролируют уровень пластичности мозга. Сети содержат соединения, известные как хондроитинсульфаты. Некоторые из них способствуют нейропластичности, другие — подавляют ее. Когда мы стареем, баланс этих соединений меняется, поэтому наша способность к обучению и формированию новых воспоминаний снижается. Из-за этого с возрастом память становится хуже.

Исследователи из Кембриджского университета и Университета Лидса (Великобритания) решили узнать, может ли изменение состава хондроитинсульфатов в перинейрональных сетях восстановить нейропластичность и повлиять на возрастную потерю памяти.

Чтобы сделать это, команда исследовала полуторагодовалых мышей — в этом возрасте они считаются пожилыми. У них наблюдалось заметное ухудшение памяти по сравнению с молодыми шестимесячными мышами.

Ученые ввели пожилым животным вирус, который восстанавливает количество хондроитинсульфатов, повышающих нейропластичность. Последующие тесты показали, что это полностью восстановило их память до уровня молодых мышей.

Сейчас исследователи выясняют, может ли этот способ облегчить потерю памяти при болезни Альцгеймера.

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