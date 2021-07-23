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Брайан Уитмор: США и их союзники должны накладывать санкции на ось Путин-Лукашенко

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  • Брайан Уитмор
  • 23.07.2021, 21:35
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Брайан Уитмор: США и их союзники должны накладывать санкции на ось Путин-Лукашенко
Брайан Уитмор
Фото: Lucie Steinzova (RFE/RL)

Западная политика должна рассматривать санкции против режима Лукашенко и РФ как компоненты единого целого.

Нынешние западные санкции оказывают сдерживающее воздействие на российскую поддержку Лукашенко. Агентство ТАСС 24 июня сообщило, что российские нефтяные гиганты Роснефть и Сургутнефтегаз не зарезервировали на третий квартал 2021 года объемы трубопроводов для транспортировки нефти на государственный нефтеперерабатывающий завод, который находится под санкциями США.

Агентство Reuters сообщило в мае, ссылаясь на неназванные источники, что «российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский нефтеперерабатывающий завод Нафтан» из-за санкций США. Согласно данным, изложенным в статье, «российские Роснефть и Сургутнефтегаз не планируют поставлять нефть в Нафтан в мае», потому что они «обеспокоены возможностью штрафов, если будут продолжать иметь дело с белорусским бизнесом».

Денежные войны в Беларуси напоминают сложную игру в многомерные шахматы с несколькими движущимися частями. Лукашенко настойчиво пытается обезвредить оппозицию и гражданское общество. Оппозиция добивается более жестких западных санкций. И Россия ждет своего часа, постоянно расширяя свое присутствие на территории своего маленького западного соседа.

Чтобы решить эту сложную задачу, западная политика должна рассматривать санкции против Беларуси и России как компоненты единого целого. Как я уже говорил ранее, пока Путин продолжает поддерживать и финансировать Беларусь, Соединенные Штаты и их союзники должны накладывать санкции на ось автократов Путин-Лукашенко как на единое целое.

Брайан Уитмор, «Новая время»

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