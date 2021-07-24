Если все уедут на каникулы, Таракану станет нечего есть 24.07.2021, 8:09

1,358

Так давайте устроим себе отдых.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего подписчика:

— Мы все выходили на улицы в Беларуси и верили, что наш выход может изменить ситуацию к лучшему. Но. Если мы в воскресенье выходим на марш, а в понедельник идем на работу для того, чтобы кормить паразитов, подлецов и садистов — это не работает.

Хунта — это машина, которая разваливает нашу страну. Нам ее нужно остановить. Любая машина не работает без «бензина». Наша работа, мы сами и есть «бензин» для этой машины. Так давайте просто не дадим этой машине «бензина»! Так давайте уедем из городов на отдых, на берега рек и озер, в леса нашей любимой Беларуси. Возьмем с собой палатки, продукты, а также наших друзей и близких. Музыкальные инструменты, интересные идеи, и веселое настроение мы тоже с собой берем!

Если мы все поедем на каникулы на пару недель, то вернувшись, мы вдруг обнаружим, что все тараканы сдохли! Дезинфекция прошла успешно. Но это будет только в том случае, если ВСЕ уедут из тараканника и тараканам станет нечего жрать.

Как это сделать? Мы имеем право на труд, но никто не вправе заставлять нас работать! Это только наше желание и наше дело, если мы хотим трудиться — будем трудиться. Если хотим отдыхать — будем отдыхать. Мы — Свободные Люди!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.