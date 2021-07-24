закрыть
24 июля 2021, суббота, 9:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Если все уедут на каникулы, Таракану станет нечего есть

  • 24.07.2021, 8:09
  • 1,358
Если все уедут на каникулы, Таракану станет нечего есть

Так давайте устроим себе отдых.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением своего подписчика:

— Мы все выходили на улицы в Беларуси и верили, что наш выход может изменить ситуацию к лучшему. Но. Если мы в воскресенье выходим на марш, а в понедельник идем на работу для того, чтобы кормить паразитов, подлецов и садистов — это не работает.

Хунта — это машина, которая разваливает нашу страну. Нам ее нужно остановить. Любая машина не работает без «бензина». Наша работа, мы сами и есть «бензин» для этой машины. Так давайте просто не дадим этой машине «бензина»! Так давайте уедем из городов на отдых, на берега рек и озер, в леса нашей любимой Беларуси. Возьмем с собой палатки, продукты, а также наших друзей и близких. Музыкальные инструменты, интересные идеи, и веселое настроение мы тоже с собой берем!

Если мы все поедем на каникулы на пару недель, то вернувшись, мы вдруг обнаружим, что все тараканы сдохли! Дезинфекция прошла успешно. Но это будет только в том случае, если ВСЕ уедут из тараканника и тараканам станет нечего жрать.

Как это сделать? Мы имеем право на труд, но никто не вправе заставлять нас работать! Это только наше желание и наше дело, если мы хотим трудиться — будем трудиться. Если хотим отдыхать — будем отдыхать. Мы — Свободные Люди!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

популярное за неделю

Мнение

Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич
Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский
Беларусь уже не станет прежней
Беларусь уже не станет прежней Телеграм-канал «Баста!»