Илон Маск хочет выпустить электрический самолет Tesla 1 24.07.2021, 8:32

Акции компании подскочили в цене.

Компания американского миллиардера Илона Маска Tesla планирует выпустить электрический самолет. Их может перегнать шведская авиационная компания, которая к 2023 году выпустит электросамолет-«маршрутку».

Об этом сообщает Yahoo Finance.

Tesla собирается заняться производством электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL). Возможно, для этого Tesla даже создаст отдельное подразделение — Tesla Aviation.

Точных сроков выхода электрического летательного аппарата нет.

По информации аналитиков из Morgan Stanley, после этой новости стоимость акций Tesla увеличилась до 900 долларов.

«На данный момент eVTOL точно состоит в списке приоритетов компании Tesla на 2021 год», - заявили в Morgan Stanley.

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